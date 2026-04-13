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Inhame: tradição, versatilidade e benefícios em um só alimento
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Do ponto de vista nutricional, o inhame é considerado uma excelente fonte de energia. Rico em carboidratos complexos, ele fornece liberação gradual de glicose no organismo, o que contribui para a manutenção dos níveis de energia ao longo do dia. Foto: Creative Commons
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Além disso, contém fibras alimentares, vitaminas do complexo B e minerais como potássio e magnésio. Estudos na área de Nutrição indicam que o consumo regular do tubérculo pode auxiliar no funcionamento do sistema digestivo, favorecer a saúde cardiovascular e contribuir para o controle da glicemia, especialmente quando inserido em uma dieta equilibrada. Foto: - Reprodução do Youtube
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Outro aspecto que chama atenção é a presença de compostos bioativos, como a diosgenina, associada a potenciais efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Pesquisas no campo da Fitoterapia investigam o uso do inhame como aliado no fortalecimento do sistema imunológico e até no alívio de sintomas relacionados a alterações hormonais. Foto: Anneli Salo - wikimedia commons
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Embora muitos desses benefícios ainda careçam de análise científica mais aprofundada, há consenso de que o alimento possui propriedades funcionais relevantes. Foto: Reprodução do Youtube
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Na culinária, o inhame se destaca pela versatilidade. Pode ser consumido cozido, assado, em forma de purês, sopas e até em preparações doces. Em algumas regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, é comum seu uso no café da manhã ou em pratos típicos. Foto: Reprodução do Youtube
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Também tem sido incorporado a receitas contemporâneas, como massas e pães sem glúten, atendendo a demandas de públicos com restrições alimentares. Seu sabor suave e textura macia facilitam combinações com diversos ingredientes, ampliando suas possibilidades gastronômicas. Foto: Reprodução do Youtube
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A produção de inhame no Brasil está concentrada principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste, com destaque para estados como Bahia, Pernambuco, Paraíba e Espírito Santo. O cultivo exige clima quente e úmido, além de solos bem drenados. Foto: Reprodução do Flickr Vitor Ribeiro
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Agricultores familiares são os principais responsáveis pela produção, o que torna o tubérculo relevante também do ponto de vista socioeconômico. De acordo com dados de órgãos como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embapa), o inhame apresenta bom potencial de mercado, tanto para consumo interno quanto para exportação. Foto: Reprodução do Flickr Manoela de Oliveira
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Apesar de seus benefícios, especialistas alertam para a importância do preparo adequado. Algumas variedades de inhame não devem ser consumidas cruas, pois podem conter substâncias que causam irritação. Foto: Reprodução do Youtube
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O cozimento elimina esses compostos, tornando o alimento seguro para ingestão. Além disso, como qualquer fonte de carboidrato, o consumo deve ser equilibrado dentro de uma dieta variada. Foto: Reprodução do Youtube
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Em um cenário em que cresce o interesse por alimentos naturais e nutritivos, o inhame se firma como uma opção acessível, funcional e culturalmente rica. Foto: - Reprodução do Flickr Vitor Ribeiro