Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Inhame: tradição, versatilidade e benefícios em um só alimento

RF
Redação Flipar
  • Do ponto de vista nutricional, o inhame é considerado uma excelente fonte de energia. Rico em carboidratos complexos, ele fornece liberação gradual de glicose no organismo, o que contribui para a manutenção dos níveis de energia ao longo do dia.
    Do ponto de vista nutricional, o inhame é considerado uma excelente fonte de energia. Rico em carboidratos complexos, ele fornece liberação gradual de glicose no organismo, o que contribui para a manutenção dos níveis de energia ao longo do dia. Foto: Creative Commons
  • Além disso, contém fibras alimentares, vitaminas do complexo B e minerais como potássio e magnésio. Estudos na área de Nutrição indicam que o consumo regular do tubérculo pode auxiliar no funcionamento do sistema digestivo, favorecer a saúde cardiovascular e contribuir para o controle da glicemia, especialmente quando inserido em uma dieta equilibrada.
    Além disso, contém fibras alimentares, vitaminas do complexo B e minerais como potássio e magnésio. Estudos na área de Nutrição indicam que o consumo regular do tubérculo pode auxiliar no funcionamento do sistema digestivo, favorecer a saúde cardiovascular e contribuir para o controle da glicemia, especialmente quando inserido em uma dieta equilibrada. Foto: - Reprodução do Youtube
  • Outro aspecto que chama atenção é a presença de compostos bioativos, como a diosgenina, associada a potenciais efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Pesquisas no campo da Fitoterapia investigam o uso do inhame como aliado no fortalecimento do sistema imunológico e até no alívio de sintomas relacionados a alterações hormonais.
    Outro aspecto que chama atenção é a presença de compostos bioativos, como a diosgenina, associada a potenciais efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Pesquisas no campo da Fitoterapia investigam o uso do inhame como aliado no fortalecimento do sistema imunológico e até no alívio de sintomas relacionados a alterações hormonais. Foto: Anneli Salo - wikimedia commons
  • Embora muitos desses benefícios ainda careçam de análise científica mais aprofundada, há consenso de que o alimento possui propriedades funcionais relevantes.
    Embora muitos desses benefícios ainda careçam de análise científica mais aprofundada, há consenso de que o alimento possui propriedades funcionais relevantes. Foto: Reprodução do Youtube
  • Na culinária, o inhame se destaca pela versatilidade. Pode ser consumido cozido, assado, em forma de purês, sopas e até em preparações doces. Em algumas regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, é comum seu uso no café da manhã ou em pratos típicos.
    Na culinária, o inhame se destaca pela versatilidade. Pode ser consumido cozido, assado, em forma de purês, sopas e até em preparações doces. Em algumas regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, é comum seu uso no café da manhã ou em pratos típicos. Foto: Reprodução do Youtube
  • Também tem sido incorporado a receitas contemporâneas, como massas e pães sem glúten, atendendo a demandas de públicos com restrições alimentares. Seu sabor suave e textura macia facilitam combinações com diversos ingredientes, ampliando suas possibilidades gastronômicas.
    Também tem sido incorporado a receitas contemporâneas, como massas e pães sem glúten, atendendo a demandas de públicos com restrições alimentares. Seu sabor suave e textura macia facilitam combinações com diversos ingredientes, ampliando suas possibilidades gastronômicas. Foto: Reprodução do Youtube
  • A produção de inhame no Brasil está concentrada principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste, com destaque para estados como Bahia, Pernambuco, Paraíba e Espírito Santo. O cultivo exige clima quente e úmido, além de solos bem drenados.
    A produção de inhame no Brasil está concentrada principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste, com destaque para estados como Bahia, Pernambuco, Paraíba e Espírito Santo. O cultivo exige clima quente e úmido, além de solos bem drenados. Foto: Reprodução do Flickr Vitor Ribeiro
  • Agricultores familiares são os principais responsáveis pela produção, o que torna o tubérculo relevante também do ponto de vista socioeconômico. De acordo com dados de órgãos como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embapa), o inhame apresenta bom potencial de mercado, tanto para consumo interno quanto para exportação.
    Agricultores familiares são os principais responsáveis pela produção, o que torna o tubérculo relevante também do ponto de vista socioeconômico. De acordo com dados de órgãos como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embapa), o inhame apresenta bom potencial de mercado, tanto para consumo interno quanto para exportação. Foto: Reprodução do Flickr Manoela de Oliveira
  • Apesar de seus benefícios, especialistas alertam para a importância do preparo adequado. Algumas variedades de inhame não devem ser consumidas cruas, pois podem conter substâncias que causam irritação.
    Apesar de seus benefícios, especialistas alertam para a importância do preparo adequado. Algumas variedades de inhame não devem ser consumidas cruas, pois podem conter substâncias que causam irritação. Foto: Reprodução do Youtube
  • O cozimento elimina esses compostos, tornando o alimento seguro para ingestão. Além disso, como qualquer fonte de carboidrato, o consumo deve ser equilibrado dentro de uma dieta variada.
    O cozimento elimina esses compostos, tornando o alimento seguro para ingestão. Além disso, como qualquer fonte de carboidrato, o consumo deve ser equilibrado dentro de uma dieta variada. Foto: Reprodução do Youtube
  • Em um cenário em que cresce o interesse por alimentos naturais e nutritivos, o inhame se firma como uma opção acessível, funcional e culturalmente rica.
    Em um cenário em que cresce o interesse por alimentos naturais e nutritivos, o inhame se firma como uma opção acessível, funcional e culturalmente rica. Foto: - Reprodução do Flickr Vitor Ribeiro
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay