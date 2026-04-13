Inhame: tradição, versatilidade e benefícios em um só alimento

Agricultores familiares são os principais responsáveis pela produção, o que torna o tubérculo relevante também do ponto de vista socioeconômico. De acordo com dados de órgãos como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embapa), o inhame apresenta bom potencial de mercado, tanto para consumo interno quanto para exportação. Foto: Reprodução do Flickr Manoela de Oliveira