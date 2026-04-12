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Como deve ser? Escuridão, mar congelado e estoque de comida marcam a vida na Groenlândia

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Redação Flipar
  • Viver nessa região é um exercício constante de adaptação aos limites impostos pela geografia e clima do ártico.
    Viver nessa região é um exercício constante de adaptação aos limites impostos pela geografia e clima do ártico. Foto: Wikimedia Commons/Patano
  • Em muitas localidades, o abastecimento depende quase exclusivamente das rotas marÃ­timas, que ficam bloqueadas pelo gelo durante o inverno.
    Em muitas localidades, o abastecimento depende quase exclusivamente das rotas marÃ­timas, que ficam bloqueadas pelo gelo durante o inverno. Foto: Divulgac?a?o/Ocean Census
  • Por conta disso, é indispensável um planejamento detalhado para enfrentar longos períodos de isolamento.
    Por conta disso, é indispensável um planejamento detalhado para enfrentar longos períodos de isolamento. Foto: Quintin Soloviev/Wikimedia Commons
  • O congelamento dos portos obriga as administrações locais a organizar com antecedência grandes estoques de alimentos, combustível e outros insumos.
    O congelamento dos portos obriga as administrações locais a organizar com antecedência grandes estoques de alimentos, combustível e outros insumos. Foto: Bogomil Shopov - ????/Unsplash
  • Durante esse período, os preços tendem a ser bem altos — especialmente os alimentos frescos —, já que boa parte dos produtos precisa chegar por via aérea.
    Durante esse período, os preços tendem a ser bem altos — especialmente os alimentos frescos —, já que boa parte dos produtos precisa chegar por via aérea. Foto: Reprodução/YouTube
  • Diferentemente de regiões conectadas por estradas, a Groenlândia depende de janelas temporais curtas para garantir sua subsistência.
    Diferentemente de regiões conectadas por estradas, a Groenlândia depende de janelas temporais curtas para garantir sua subsistência. Foto: Freepik - wirestock
  • Mesmo assim, os moradores demonstram grande capacidade de adaptação, preservando costumes e redes de cooperação comunitária ao longo de todo o ano.
    Mesmo assim, os moradores demonstram grande capacidade de adaptação, preservando costumes e redes de cooperação comunitária ao longo de todo o ano. Foto: Wikimedia Commons/Algkalv
  • Durante o verão, navios transportam grandes volumes de mantimentos, combustíveis e materiais de construção.
    Durante o verão, navios transportam grandes volumes de mantimentos, combustíveis e materiais de construção. Foto: Hubert Neufeld/Unsplash
  • As condições meteorológicas tornam o transporte imprevisível, pois além do mar congelado, nevascas frequentes reduzem a visibilidade nos aeroportos.
    As condições meteorológicas tornam o transporte imprevisível, pois além do mar congelado, nevascas frequentes reduzem a visibilidade nos aeroportos. Foto: Pexels/Imad Clicks
  • Em vilas menores, a estocagem preventiva é uma tradição: residências contam com grandes freezers para conservar carnes de caça e peixes.
    Em vilas menores, a estocagem preventiva é uma tradição: residências contam com grandes freezers para conservar carnes de caça e peixes. Foto: Flickr - David Stanley
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    Autoridades acompanham de perto os níveis de combustível para garantir o aquecimento coletivo durante as temperaturas extremas.

     Foto: Wikimedia Commons/Silje Bergum Kinsten/norden.org
  • Além dos desafios físicos, existe o fator psicológico do fenômeno chamado
    Além dos desafios físicos, existe o fator psicológico do fenômeno chamado "Noite Polar". Foto: Wikimedia Commons/Quintin Soloviev
  • O sol permanece ausente por meses, alterando o ritmo biológico dos habitantes e exigindo iluminação elétrica constante.
    O sol permanece ausente por meses, alterando o ritmo biológico dos habitantes e exigindo iluminação elétrica constante. Foto: Nick Russill/Unsplash
  • Por outro lado, a escuridão fortalece os laços sociais. Nessa época as comunidades promovem atividades internas, festivais e encontros.
    Por outro lado, a escuridão fortalece os laços sociais. Nessa época as comunidades promovem atividades internas, festivais e encontros. Foto: Nick Russill/Unsplash
  • Também é durante esse período que a aurora boreal costuma dar as caras como um espetáculo natural que ilumina o céu e ameniza a
    Também é durante esse período que a aurora boreal costuma dar as caras como um espetáculo natural que ilumina o céu e ameniza a "longa noite". Foto: Nick Russill/Unsplash
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