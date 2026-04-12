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Jiu-jitsu é disciplina, defesa e equilíbrio para adultos e crianças

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Redação Flipar
  • A origem do jiu-jitsu remonta ao Japão feudal, onde era praticado por guerreiros samurais. O objetivo era desenvolver métodos eficazes de defesa quando o combate corpo a corpo se tornava inevitável. Com o tempo, a prática ganhou regras e passou a ser ensinada de forma sistemática.
    A origem do jiu-jitsu remonta ao Japão feudal, onde era praticado por guerreiros samurais. O objetivo era desenvolver métodos eficazes de defesa quando o combate corpo a corpo se tornava inevitável. Com o tempo, a prática ganhou regras e passou a ser ensinada de forma sistemática. Foto: GoldBJJ/Pixabay
  • No início do século XX, a modalidade chegou ao Brasil e ganhou grande projeção. Mestres japoneses ensinaram as técnicas a brasileiros interessados em artes marciais. Esse intercâmbio deu origem a uma adaptação conhecida como jiu-jitsu brasileiro.
    No início do século XX, a modalidade chegou ao Brasil e ganhou grande projeção. Mestres japoneses ensinaram as técnicas a brasileiros interessados em artes marciais. Esse intercâmbio deu origem a uma adaptação conhecida como jiu-jitsu brasileiro. Foto: imagem gerada por i.a
  • Em 1914, o mestre japonês Mitsuyo Maeda (foto) migrou para o Brasil e ensinou a luta a Carlos Gracie, que, junto com seu irmão Hélio Gracie, adaptou as técnicas para criar o Jiu-Jitsu Brasileiro.
    Em 1914, o mestre japonês Mitsuyo Maeda (foto) migrou para o Brasil e ensinou a luta a Carlos Gracie, que, junto com seu irmão Hélio Gracie, adaptou as técnicas para criar o Jiu-Jitsu Brasileiro. Foto: Domínio Público
  • Entre os nomes importantes dessa difusÃ£o, portanto, estÃ¡ a famÃ­lia Gracie. Seus integrantes ajudaram a popularizar o esporte no paÃ­s e no exterior. Eles tambÃ©m adaptaram tÃ©cnicas para tornar o estilo ainda mais eficiente no combate no chÃ£o.
    Entre os nomes importantes dessa difusÃ£o, portanto, estÃ¡ a famÃ­lia Gracie. Seus integrantes ajudaram a popularizar o esporte no paÃ­s e no exterior. Eles tambÃ©m adaptaram tÃ©cnicas para tornar o estilo ainda mais eficiente no combate no chÃ£o. Foto: Nolan Kent/Unsplash
  • Uma das principais características do jiu-jitsu é o uso da alavanca corporal. Com posicionamento correto e controle do equilíbrio do oponente, é possível dominar adversários maiores. Isso torna o esporte acessível a pessoas de diferentes biotipos.
    Uma das principais características do jiu-jitsu é o uso da alavanca corporal. Com posicionamento correto e controle do equilíbrio do oponente, é possível dominar adversários maiores. Isso torna o esporte acessível a pessoas de diferentes biotipos. Foto: GoldBJJ/Pixabay
  • As técnicas incluem quedas, raspagens, imobilizações e finalizações. Cada movimento exige precisão e conhecimento do corpo humano. O praticante aprende a controlar o adversário sem necessariamente recorrer a golpes traumáticos.
    As técnicas incluem quedas, raspagens, imobilizações e finalizações. Cada movimento exige precisão e conhecimento do corpo humano. O praticante aprende a controlar o adversário sem necessariamente recorrer a golpes traumáticos. Foto: Imagem de mikepesh por Pixabay
  • O jiu-jitsu ajuda crianças a desenvolver disciplina, respeito e autocontrole desde cedo. Além de melhorar o condicionamento físico, a prática fortalece a confiança e ensina valores importantes de convivência.
    O jiu-jitsu ajuda crianças a desenvolver disciplina, respeito e autocontrole desde cedo. Além de melhorar o condicionamento físico, a prática fortalece a confiança e ensina valores importantes de convivência. Foto: imagem gerada por i.a
  • As finalizações são movimentos que obrigam o oponente a desistir do combate. Elas podem envolver estrangulamentos ou chaves aplicadas em articulações. O objetivo é levar o adversário a reconhecer a derrota de forma segura.
    As finalizações são movimentos que obrigam o oponente a desistir do combate. Elas podem envolver estrangulamentos ou chaves aplicadas em articulações. O objetivo é levar o adversário a reconhecer a derrota de forma segura. Foto: GoldBJJ por Pixabay
  • No treinamento, os alunos passam por etapas que desenvolvem habilidades progressivas. Exercícios de repetição ajudam a fixar os movimentos básicos. Com o tempo, os praticantes aprendem a aplicar as técnicas em situações reais de combate.
    No treinamento, os alunos passam por etapas que desenvolvem habilidades progressivas. Exercícios de repetição ajudam a fixar os movimentos básicos. Com o tempo, os praticantes aprendem a aplicar as técnicas em situações reais de combate. Foto: Joshua Jamias/Unsplash
  • O jiu-jitsu também é reconhecido como atividade física completa. Ele trabalha força, flexibilidade, resistência e coordenação motora. Além disso, contribui para melhorar o condicionamento e a consciência corporal.
    O jiu-jitsu também é reconhecido como atividade física completa. Ele trabalha força, flexibilidade, resistência e coordenação motora. Além disso, contribui para melhorar o condicionamento e a consciência corporal. Foto: GoldBJJ/Pixabay
  • Outro benefício importante está no aspecto mental. A prática estimula disciplina, paciência e controle emocional. Durante os treinos, o aluno aprende a lidar com pressão e a manter a concentração.
    Outro benefício importante está no aspecto mental. A prática estimula disciplina, paciência e controle emocional. Durante os treinos, o aluno aprende a lidar com pressão e a manter a concentração. Foto: Unsplash/Richard Bustos
  • A modalidade possui um sistema de graduação representado por faixas. Cada faixa indica o nível de experiência e conhecimento técnico do praticante. A progressão ocorre conforme o tempo de treino e a evolução demonstrada.
    A modalidade possui um sistema de graduação representado por faixas. Cada faixa indica o nível de experiência e conhecimento técnico do praticante. A progressão ocorre conforme o tempo de treino e a evolução demonstrada. Foto: Reprodução/Fabio Gurgel
  • Competições de jiu-jitsu são realizadas em todo o mundo. Atletas disputam categorias separadas por peso e nível técnico. O objetivo é marcar pontos ou conseguir uma finalização durante o combate.
    Competições de jiu-jitsu são realizadas em todo o mundo. Atletas disputam categorias separadas por peso e nível técnico. O objetivo é marcar pontos ou conseguir uma finalização durante o combate. Foto: Imagem de GoldBJJ por Pixabay
  • O esporte ganhou ainda mais visibilidade com o crescimento do MMA. Muitos lutadores utilizam o jiu-jitsu como base para o combate no solo. Essa eficiência ajudou a consolidar sua reputação internacional.
    O esporte ganhou ainda mais visibilidade com o crescimento do MMA. Muitos lutadores utilizam o jiu-jitsu como base para o combate no solo. Essa eficiência ajudou a consolidar sua reputação internacional. Foto: Wikimedia Commons/Andrius Petrucenia
  • No Brasil, o jiu-jitsu se tornou parte importante da cultura esportiva. Academias estão presentes em diversas cidades e atraem praticantes de todas as idades. Crianças, adultos e idosos podem treinar de acordo com suas capacidades.
    No Brasil, o jiu-jitsu se tornou parte importante da cultura esportiva. Academias estão presentes em diversas cidades e atraem praticantes de todas as idades. Crianças, adultos e idosos podem treinar de acordo com suas capacidades. Foto:
  • AlÃ©m do esporte competitivo, o jiu-jitsu tambÃ©m Ã© valorizado como forma de defesa pessoal. As tÃ©cnicas ensinam a neutralizar agressÃµes e a escapar de situaÃ§Ãµes perigosas. Esse aspecto aumenta o interesse de quem busca seguranÃ§a.
    AlÃ©m do esporte competitivo, o jiu-jitsu tambÃ©m Ã© valorizado como forma de defesa pessoal. As tÃ©cnicas ensinam a neutralizar agressÃµes e a escapar de situaÃ§Ãµes perigosas. Esse aspecto aumenta o interesse de quem busca seguranÃ§a. Foto: Imagem de Angela por Pixabay
  • Hoje, o jiu-jitsu Ã© praticado em dezenas de paÃ­ses e continua em expansÃ£o. A combinaÃ§Ã£o de tradiÃ§Ã£o, eficiÃªncia e filosofia de respeito mantÃ©m a arte marcial relevante. Assim, o esporte segue conquistando novos adeptos ao redor do mundo
    Hoje, o jiu-jitsu Ã© praticado em dezenas de paÃ­ses e continua em expansÃ£o. A combinaÃ§Ã£o de tradiÃ§Ã£o, eficiÃªncia e filosofia de respeito mantÃ©m a arte marcial relevante. Assim, o esporte segue conquistando novos adeptos ao redor do mundo Foto:
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