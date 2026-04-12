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Extremos do mundo animal e suas curiosidades

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Redação Flipar
  • Maior animal do mundo: Baleia-azul - Este mamífero marinho atinge impressionantes 30 metros de comprimento e pode pesar mais de 160 toneladas.
    Maior animal do mundo: Baleia-azul - Este mamífero marinho atinge impressionantes 30 metros de comprimento e pode pesar mais de 160 toneladas. Foto: Domínio público
  • Mais resistente: Tardígrado - Animal microscópico (0,3milímetro) segmentado, relacionado com os artrópodes. Pode sobreviver a temperaturas extremamente gélidas (-273°C) até quentíssimas (150 °C), a pressões de 6 mil atmosferas e 5 000 Gy de radiação, cerca de 1.000 vezes mais que um ser humano poderia suportar.
    Mais resistente: Tardígrado - Animal microscópico (0,3milímetro) segmentado, relacionado com os artrópodes. Pode sobreviver a temperaturas extremamente gélidas (-273°C) até quentíssimas (150 °C), a pressões de 6 mil atmosferas e 5 000 Gy de radiação, cerca de 1.000 vezes mais que um ser humano poderia suportar. Foto: Darron Birgenheier / commons wikimedia
  • Mais longevo aquático : Molusco Arctica islandica. Essa espécie pode viver por mais de 500 anos.
    Mais longevo aquático : Molusco Arctica islandica. Essa espécie pode viver por mais de 500 anos. Foto: Hans Hillewaert wikimedia commons
  • Em 2006, cientistas apelidaram de Hafrún um molusco encontrado na costa da Islândia que tinha 507 anos (foto). Ele havia nascido em 1499 (antes da descoberta do Brasil!).
    Em 2006, cientistas apelidaram de Hafrún um molusco encontrado na costa da Islândia que tinha 507 anos (foto). Ele havia nascido em 1499 (antes da descoberta do Brasil!). Foto: Alan D Wanamaker Jr1 wikimedia commons
  • Mais rápido: Falcão-peregrino - É capaz de voar a impressionantes 320 km/h. Um jatinho natural.
    Mais rápido: Falcão-peregrino - É capaz de voar a impressionantes 320 km/h. Um jatinho natural. Foto: Falcão Azul wikimedia commons
  • Mais alto: Girafa - Em geral, os machos atingem 5,5 metros e as fêmeas ficam com 4,5 metros. Mas a espécie pode chegar a 6 metros de altura.
    Mais alto: Girafa - Em geral, os machos atingem 5,5 metros e as fêmeas ficam com 4,5 metros. Mas a espécie pode chegar a 6 metros de altura. Foto: Youtube/ Victor Brasil
  • Mais longo: Sifonóforo - Essa
    Mais longo: Sifonóforo - Essa "linha" branca aí é um animal invertebrado marinho, avistado por pesquisadores a 600m de profundidade no Oceano Índico. Chega a ter 45m de comprimento. Foto: Divulgação Schmidt Ocean Institute
  • Mais venenoso: Água-viva-caixa-australiana - Chamada de
    Mais venenoso: Água-viva-caixa-australiana - Chamada de "Vespa do mar", seu veneno é 500 vezes mais poderoso que a da caravela portuguesa (organismo que flutua na água, queima e intoxica). A vítima dessa água-viva entra em choque e morre de parada cardíaca ou afogamento. Vive no mar da Austrália e da Ásia. Foto: Guido Gautsch wikimedia commons
  • Maior animal terrestre (herbÃ­voro): Elefante - Atinge, em mÃ©dia, 3,2 metros de altura e pesa 6 toneladas.
    Maior animal terrestre (herbÃ­voro): Elefante - Atinge, em mÃ©dia, 3,2 metros de altura e pesa 6 toneladas. Foto: DomÃ­nio PÃºblico / pixabay.com
  • Maior animal terrestre (carnívoro): Urso Polar - O macho pesa até 800 kg e mede 2,50 metros, na posição ereta. Já a fêmea mede até 2 metros e pesa até 300 kg. Para suportar as águas geladas e ter controle corporal, possui uma camada espessa de gordura e pelo. Embora seja pesado, consegue nadar a 10 km/h.
    Maior animal terrestre (carnívoro): Urso Polar - O macho pesa até 800 kg e mede 2,50 metros, na posição ereta. Já a fêmea mede até 2 metros e pesa até 300 kg. Para suportar as águas geladas e ter controle corporal, possui uma camada espessa de gordura e pelo. Embora seja pesado, consegue nadar a 10 km/h. Foto: pixabay
  • Mais rápido (terrestre): Guepardo - Capaz de correr a uma velocidade de 120 km/h.
    Mais rápido (terrestre): Guepardo - Capaz de correr a uma velocidade de 120 km/h. Foto: DrZoltan pixabay
  • Mais rápido (marinho): Atum Bluefin, também conhecido como Atum-rabilho. Consegue nadar a uma velocidade de 230 km/h.
    Mais rápido (marinho): Atum Bluefin, também conhecido como Atum-rabilho. Consegue nadar a uma velocidade de 230 km/h. Foto: Domínio público
  • Maior peixe: Tubarão-baleia - Pode alcançar até 12 metros de comprimento e peso de 12,5 toneladas. Caracteriza-se por uma cabeça achatada e boca grande, cuja abertura pode atingir até 1,5 metro, quase a largura total de seu corpo.
    Maior peixe: Tubarão-baleia - Pode alcançar até 12 metros de comprimento e peso de 12,5 toneladas. Caracteriza-se por uma cabeça achatada e boca grande, cuja abertura pode atingir até 1,5 metro, quase a largura total de seu corpo. Foto: pixabay
  • Maior roedor: Capivara - Pode medir quase um metro e meio de comprimento e pesar até 80 quilos!
    Maior roedor: Capivara - Pode medir quase um metro e meio de comprimento e pesar até 80 quilos! Foto: Petyson Antonio / commons wikimedia
  • Maior anfíbio: Salamandra gigante da China - Pode ultrapassar 2 metros de comprimento e pesar 25 kg. Vive no Japão e na China em cursos d'água e lagos montanhosos.
    Maior anfíbio: Salamandra gigante da China - Pode ultrapassar 2 metros de comprimento e pesar 25 kg. Vive no Japão e na China em cursos d'água e lagos montanhosos. Foto: Reprodução Portal dos Animais
  • Maior ave: Avestruz - Ave mais alta e mais pesada do planeta. As fêmeas podem alcançar 2 metros e pesar mais de 90 kg, enquanto os machos chegam a 2,70 metros e quase 130 kg.
    Maior ave: Avestruz - Ave mais alta e mais pesada do planeta. As fêmeas podem alcançar 2 metros e pesar mais de 90 kg, enquanto os machos chegam a 2,70 metros e quase 130 kg. Foto: Hombre D. Hojalata / commons wikimedia
  • Maior inseto: Bicho-Pau - É considerado o animal com a mais perfeita camuflagem do mundo. Parece um graveto e pode atingir 30 cm de comprimento.
    Maior inseto: Bicho-Pau - É considerado o animal com a mais perfeita camuflagem do mundo. Parece um graveto e pode atingir 30 cm de comprimento. Foto: Rena do Brasil / commons wikimedia
  • Maior invertebrado: Lula colossal - Pode atingir 15 metros de comprimento. Possui a maior cabeça de todos os tipos de lulas e os maiores olhos do reino animal (do tamanho de pratos). Seus tentáculos, além de ventosas, têm ganhos que ferem as presas.
    Maior invertebrado: Lula colossal - Pode atingir 15 metros de comprimento. Possui a maior cabeça de todos os tipos de lulas e os maiores olhos do reino animal (do tamanho de pratos). Seus tentáculos, além de ventosas, têm ganhos que ferem as presas. Foto: Reprodução www.iguiecologia.com
  • Maior réptil: Crocodilo-de-água-salgada - Os machos podem medir entre 6 e 7 metros de comprimento e pesar até 1.500 kg. As fêmeas raramente crescem além de 3 metros.
    Maior réptil: Crocodilo-de-água-salgada - Os machos podem medir entre 6 e 7 metros de comprimento e pesar até 1.500 kg. As fêmeas raramente crescem além de 3 metros. Foto: pixabay
  • Maior saltador: Cigarrinha - O salto desse inseto de 6 milÃ­metros atinge a altura de 70 centÃ­metros. Isso Ã© 116 vezes maior que o seu tamanho! Comparado com o tamanho do ser humano, seria como saltar um prÃ©dio de 65 andares.
    Maior saltador: Cigarrinha - O salto desse inseto de 6 milÃ­metros atinge a altura de 70 centÃ­metros. Isso Ã© 116 vezes maior que o seu tamanho! Comparado com o tamanho do ser humano, seria como saltar um prÃ©dio de 65 andares. Foto: Flickr / Mauricio Mercadante
  • Mais longevo (terrestre): Tartaruga-gigante: Vive até 200 anos. As maiores atingem 300 kg de peso e 1,3 metro de comprimento. A maior população de tartarugas-gigantes encontra-se no atol de Aldabra, no Oceano Índico.
    Mais longevo (terrestre): Tartaruga-gigante: Vive até 200 anos. As maiores atingem 300 kg de peso e 1,3 metro de comprimento. A maior população de tartarugas-gigantes encontra-se no atol de Aldabra, no Oceano Índico. Foto: Jedediah White pixabay
  • E fechamos a galeria com a tartaruga Jonathan, o animal (conhecido) mais velho do planeta. Tem 192 anos. Quando nasceu, a rainha Vitória, da Inglaterra, era adolescente. Ela morreu há mais de 120 anos e Jonathan continua nos jardins. Olha aí o Jonathan (esquerda) em 1832.
    E fechamos a galeria com a tartaruga Jonathan, o animal (conhecido) mais velho do planeta. Tem 192 anos. Quando nasceu, a rainha Vitória, da Inglaterra, era adolescente. Ela morreu há mais de 120 anos e Jonathan continua nos jardins. Olha aí o Jonathan (esquerda) em 1832. Foto: Domínio público
  • E olha o Jonathan hoje. Bem conservado, hein! Longa vida para a tartaruga-gigante!
    E olha o Jonathan hoje. Bem conservado, hein! Longa vida para a tartaruga-gigante! Foto: Xben 911 wikimedia commons
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