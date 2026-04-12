Animais
Entenda o papel das lagartixas no ambiente doméstico
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Originárias da África, as lagartixas chegaram ao Brasil por intermédio dos navios negreiros. Foto: freepik - wirestock
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Inicialmente, elas eram encontradas apenas no litoral, mas se espalharam pelo interior ao longo do tempo. Foto: David Bartus/pexels
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Esses répteis (não são insetos!) costumam se esconder atrás de móveis e objetos próximos às paredes, buscando locais seguros e com temperatura adequada para a reprodução. Foto: Tanya Paquet/Unsplash
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Embora algumas culturas associem a presença de lagartixas à boa sorte e outras à sujeira, biólogos explicam que elas entram nas casas porque encontram abrigo e alimento em abundância. Foto: wikimedia commons/Greg Schechter
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“É comum encontrá-las nas frestas das paredes, no teto das casas, nos forros. Em lugares nos quais elas encontram alimento suficiente, os pequenos insetos", explicou o biólogo Júlio Cesar de Moura Leite à Casa Vogue. Foto: wikimedia commons/Bernard DUPONT
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Diferentemente do que se pensa, as lagartixas não transmitem doenças e ainda ajudam no controle de pragas, protegendo plantas e reduzindo a presença de insetos indesejados. Foto: Kat von Wood/Unsplash
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“Na verdade, elas podem até ajudar quem possui, por exemplo, jardins de inverno, ou plantas dentro de casa. Isso porque elas se alimentam dos insetos que, muitas vezes, são pragas que atacam essas plantas”, comentou o biólogo. Foto: Meg Jenson/Unsplash
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Além disso, as lagartixas têm hábitos noturnos — seus olhos grandes são adaptados para enxergar bem no escuro —, o que significa que raramente são vistas com frequência. Foto: Wikimedia commons/Srichakra Pranav
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As lagartixas são encontradas em todo o mundo, em áreas tropicais e temperadas. Só no Brasil, são conhecidas mais de 70 espécies diferentes! Foto: Wikimedia commons/Srichakra Pranav
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No Brasil, a lagartixa mais comum é a lagartixa-de-parede, também conhecida como lagartixa-doméstica-tropical. Essa espécie é encontrada em casas, apartamentos e outros ambientes urbanos. Foto: wikimedia commons Postdlf
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Na Ásia, a lagartixa é um alimento popular em países como China, Vietnã, Tailândia e Camboja. Foto: Panoramio/Fernando Druziani
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Sua pele geralmente é coberta por pequenas escamas e pode apresentar colorações variadas, dependendo da espécie e do ambiente em que vivem. Foto: Desirae Hayes-Vitor/Unsplash
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Esses animais são conhecidos por sua incrível habilidade de escalar superfícies lisas, como paredes e tetos, graças às lamelas adesivas presentes em seus dedos. Foto: Flickr Sandro Ferreira
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Ao contrÃ¡rio de ratos e baratas, as lagartixas nÃ£o sÃ£o consideradas transmissoras diretas de doenÃ§as perigosas para os seres humanos. Foto: wikimedia commons/Adventurous36
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No entanto, como qualquer animal, elas podem carregar microrganismos em sua pele ou fezes. Algumas espécies têm Salmonella, uma bactéria que pode causar infecções intestinais em humanos se houver contato com suas fezes, por exemplo. Foto: Flickr - Rafaela Ely
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Em 2023, um menino de 11 anos chegou a ser hospitalizado três vezes em Formosa, região próxima ao Distrito Federal, depois de comer lagartixas servidas pela própria madrasta. Foto: Wikimedia Commons/Firos AK
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