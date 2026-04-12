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Do glamour na Europa aos ícones de Las Vegas; incríveis cassinos pelo mundo

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Redação Flipar
  • Eles concentram hotéis icônicos, restaurantes premiados, espetáculos grandiosos e arquitetura marcante. O Flipar mostra a seguir alguns desses cassinos!
    Eles concentram hotéis icônicos, restaurantes premiados, espetáculos grandiosos e arquitetura marcante. O Flipar mostra a seguir alguns desses cassinos! Foto: gemini
  • Capital mundial dos cassinos - Las Vegas concentra dezenas de complexos gigantescos, unindo jogos, hotéis, shows e gastronomia. A cidade transformou o jogo em indústria de entretenimento em escala global.
    Capital mundial dos cassinos - Las Vegas concentra dezenas de complexos gigantescos, unindo jogos, hotéis, shows e gastronomia. A cidade transformou o jogo em indústria de entretenimento em escala global. Foto: Reprodução/Instagram
  • Os mais famosos - Bellagio, Caesars Palace e MGM Grand estão entre os nomes mais emblemáticos da cidade. São símbolos de luxo, grandiosidade e da imagem internacional de Las Vegas.
    Os mais famosos - Bellagio, Caesars Palace e MGM Grand estão entre os nomes mais emblemáticos da cidade. São símbolos de luxo, grandiosidade e da imagem internacional de Las Vegas. Foto: Reprodução do Instagram
  • Outros destaques de Las Vegas - Wynn, Venetian, Mirage, Luxor e Mandalay Bay ampliam a diversidade de estilos e experiências. Cada um aposta em temas arquitetônicos e públicos distintos.
    Outros destaques de Las Vegas - Wynn, Venetian, Mirage, Luxor e Mandalay Bay ampliam a diversidade de estilos e experiências. Cada um aposta em temas arquitetônicos e públicos distintos. Foto: Divulgação
  • Macau (China) - Principal polo mundial do jogo em receita, supera Las Vegas nesse quesito. Combina cassinos monumentais com forte influência cultural chinesa.
    Macau (China) - Principal polo mundial do jogo em receita, supera Las Vegas nesse quesito. Combina cassinos monumentais com forte influência cultural chinesa. Foto: Reprodução do Youtube
  • Singapura - Sede de dois resorts integrados de luxo, como o Marina Bay Sands. O modelo alia jogo, arquitetura futurista e forte controle estatal.
    Singapura - Sede de dois resorts integrados de luxo, como o Marina Bay Sands. O modelo alia jogo, arquitetura futurista e forte controle estatal. Foto: Someformofhuman/Wikimédia Commons
  • Mônaco (Monte Carlo) - O Casino de Monte-Carlo é um ícone europeu do glamour e da aristocracia. Frequentado por celebridades e milionários desde o século 19.
    Mônaco (Monte Carlo) - O Casino de Monte-Carlo é um ícone europeu do glamour e da aristocracia. Frequentado por celebridades e milionários desde o século 19. Foto: Cristian Lorini/Wikimédia Commons
  • Baden-Baden (Alemanha) - Considerado um dos cassinos mais elegantes do mundo. Inspirou escritores como Dostoiévski e mantém um ambiente clássico e refinado.
    Baden-Baden (Alemanha) - Considerado um dos cassinos mais elegantes do mundo. Inspirou escritores como Dostoiévski e mantém um ambiente clássico e refinado. Foto: Divulgação
  • Estoril (Portugal) - Durante a Segunda Guerra Mundial, foi ponto de encontro de espiões e diplomatas. Tornou-se um dos mais famosos cassinos da Europa Ocidental.
    Estoril (Portugal) - Durante a Segunda Guerra Mundial, foi ponto de encontro de espiões e diplomatas. Tornou-se um dos mais famosos cassinos da Europa Ocidental. Foto: kenward/Wikimédia Commons
  • Casino Lisboa (Portugal) - Moderno e multifuncional, integra jogos, espetáculos e exposições culturais. É um dos principais polos de entretenimento da capital portuguesa.
    Casino Lisboa (Portugal) - Moderno e multifuncional, integra jogos, espetáculos e exposições culturais. É um dos principais polos de entretenimento da capital portuguesa. Foto: Cassinos pelo mundo - Divulgação
  • Casino di Venezia (Veneza, na ItÃ¡lia) - O mais antigo cassino em atividade no mundo, inaugurado no sÃ©culo 17. Funciona em um palÃ¡cio histÃ³rico Ã s margens do Grande Canal.
    Casino di Venezia (Veneza, na ItÃ¡lia) - O mais antigo cassino em atividade no mundo, inaugurado no sÃ©culo 17. Funciona em um palÃ¡cio histÃ³rico Ã s margens do Grande Canal. Foto: Didier Descouens /WikimÃ©dia Commons
  • Cassino de Paris (França) - Mais voltado ao entretenimento do que ao jogo tradicional. Combina espetáculos, restaurantes e clima boêmio típico da cidade.
    Cassino de Paris (França) - Mais voltado ao entretenimento do que ao jogo tradicional. Combina espetáculos, restaurantes e clima boêmio típico da cidade. Foto: Divulgação
  • Sun City (África do Sul) - Complexo turístico que reúne cassino, resorts e atrações naturais. Tornou-se referência no continente africano.
    Sun City (África do Sul) - Complexo turístico que reúne cassino, resorts e atrações naturais. Tornou-se referência no continente africano. Foto: Divulgação
  • Crown Melbourne (Austrália) - Um dos maiores cassinos do hemisfério sul. É parte essencial do cenário turístico e noturno da cidade.
    Crown Melbourne (Austrália) - Um dos maiores cassinos do hemisfério sul. É parte essencial do cenário turístico e noturno da cidade. Foto: Donaldytong/Wikimédia Commons
  • Fallsview Casino Resort (Canadá) - Localizado próximo às Cataratas do Niágara, une paisagem natural e entretenimento. Destaca-se pelo turismo internacional.
    Fallsview Casino Resort (Canadá) - Localizado próximo às Cataratas do Niágara, une paisagem natural e entretenimento. Destaca-se pelo turismo internacional. Foto: Andrevruas /Wikimédia Commons
  • Casino Buenos Aires (Argentina) - Instalado em barcos no Rio da Prata, é o maior da América do Sul. Atrai tanto turistas quanto público local.
    Casino Buenos Aires (Argentina) - Instalado em barcos no Rio da Prata, é o maior da América do Sul. Atrai tanto turistas quanto público local. Foto: Divulgação
  • Enjoy Punta del Este (Uruguai) - Ícone do balneário uruguaio, combina cassino, hotel e grandes eventos. Tornou-se referência de luxo na América do Sul.
    Enjoy Punta del Este (Uruguai) - Ícone do balneário uruguaio, combina cassino, hotel e grandes eventos. Tornou-se referência de luxo na América do Sul. Foto: Marcelo Campi/Wikimédia Commons
  • Atlantis Paradise Island (Bahamas) - Integra cassino, resort e parque aquático. É um dos destinos mais procurados do Caribe.
    Atlantis Paradise Island (Bahamas) - Integra cassino, resort e parque aquático. É um dos destinos mais procurados do Caribe. Foto: Whoisjohngalt /Wikimédia Commons
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