Estilo de Vida
O que você come pode inflamar seu corpo; entenda
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O consumo regular de certos alimentos favorece desequilíbrios metabólicos, irritações intestinais e sobrecarga do sistema imunológico. A frequência, a quantidade e a qualidade do que se consome fazem toda a diferença. Foto: Divulgação
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Alimentos ultraprocessados Podem causar inflamação em qualquer pessoa porque concentram excesso de sódio, gorduras de baixa qualidade e aditivos químicos. Esses componentes afetam o intestino e estimulam respostas inflamatórias contínuas. Foto: Mike Mozart wikimedia commons
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Açúcar refinado e doces industrializados Elevam rapidamente a glicose no sangue, provocando picos de insulina. Esse processo repetido favorece inflamação crônica e está ligado a doenças metabólicas. Foto: freepik
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Frituras O preparo em altas temperaturas altera a estrutura das gorduras e gera compostos inflamatórios. O consumo frequente pode impactar a digestão e a saúde cardiovascular. Foto: reprodução tudogostoso.com.br
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Embutidos e carnes processadas Contêm conservantes, nitratos e grandes quantidades de sódio. Esses elementos estão associados a inflamações sistêmicas quando ingeridos com regularidade. Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
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Nuggets industrializados, por exemplo, estão entre os alimentos que mais enganam. São ultraprocessados, ricos em gorduras ruins, sódio e aditivos químicos. O consumo frequente pode favorecer inflamações silenciosas, sobrecarregar o intestino e aumentar o risco de problemas metabólicos. Foto: Youtube/ RANGO
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Bebidas alcoólicas Irritam o trato digestivo e sobrecarregam o fígado. Mesmo em pessoas saudáveis, o consumo frequente favorece processos inflamatórios no organismo. Foto: StockSnap por Pixabay
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Alguns alimentos, porém, não são inflamatórios para todos. Eles podem causar inflamação apenas em pessoas com intolerância, alergia ou sensibilidade específica, variando de acordo com o organismo de cada um. Foto: Anastasia Gepp pixabay
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Leite e derivados Podem causar inflamação em pessoas com intolerância à lactose ou sensibilidade às proteínas do leite. Nesses casos, provocam inchaço, desconforto intestinal e irritação. Foto: Imagem de ha11ok por Pixabay
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Glúten Em pessoas sensíveis, pode desencadear inflamação intestinal e sintomas sistêmicos. Para quem não tem essa condição, costuma ser bem tolerado. Foto: Imagem gerada por i.a
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Ovos Podem provocar inflamação apenas em indivíduos alérgicos ou sensíveis, especialmente à clara, causando reações digestivas ou na pele. Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
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Soja Pode ser inflamatória para pessoas sensíveis às suas proteínas ou quando consumida em versões muito processadas, mas não afeta todos os organismos. Foto: Divulgação/Clube Extra
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Alimentos fermentáveis, como cebola e feijão Podem gerar inflamação e desconforto intestinal em pessoas com intestino sensível, embora sejam saudáveis para a maioria da população. Foto: Pixabay
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Para quem tem intolerância a temperos, o feijão deve ser deixado de molho por 8 a 12 horas, com descarte da água antes do cozimento. Foto: Imagem de HomeMaker por Pixabay
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Cozinhe bem os grãos em água nova, usando apenas sal no final e folha de louro, que ajuda na digestão, evitando alho, cebola e temperos prontos. Foto: Feijão Rajado - Feijões - Divulgação/Camil