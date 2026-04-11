Estilo de Vida
De água doce ou salgada, peixes ideais para dar um gás na saúde
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O peixe é considerado um alimento essencial em uma dieta balanceada, principalmente por ser rico em proteínas e nutrientes, como a vitamina B, por exemplo.Além disso, tem menos gordura saturada e menos colesterol do que a carne vermelha. Foto: Imagem de Alfred Koop por Pixabay
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Veja os principais peixes consumíveis, seus benefícios para a saúde e como incorporá-los em uma rotina alimentar saudável e equilibrada. Foto: Divulgação/Clube Extra
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Tilápia: Costuma ser indicada para quem busca nutrientes, vitaminas, minerais e baixa densidade calórica. É um dos peixes mais consumidos pelos brasileiros. Foto: Germano Roberto Schüür - Wikimédia Commons
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A tilápia ainda é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, que ajudam a controlar o sistema nervoso, e potássio, que ajuda a regular a pressão arterial. Foto: Youtube/ Receitas do Kazu
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Panga: Esse peixe costuma ser ótimo para crianças por conta de seu sabor e textura leves. Foto: Governo do Ceará
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Além disso, o panga já é vendido sem espinhas e pode ser preparado de diversas formas diferentes. Confira agora alguns peixes de água salgada! Foto: reprodução youtube
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SalmÃ£o: Frequentemente encontrado em Ã¡guas frias de naÃ§Ãµes nÃ³rdicas, o salmÃ£o Ã© um verdadeiro tesouro repleto de ÃŽmega 3 e outros lipÃdios. Foto: Imagem de 8052601 por Pixabay
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O salmão é um peixe mais calórico do que a maioria, por isso é importante consumi-lo com moderação. Para aproveitar todos os seus benefícios, é preciso adotar uma dieta equilibrada. Foto: Youtube/ Wyda Embalagens
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Atum: O consumo do atum em lata requer atenção. Por ter muito sódio e mercúrio em sua composição, é necessário consumir com moderação e sempre lavar muito bem antes de servir. Foto: Bruno - Flickr
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Por outro lado, o atum é uma ótima fonte de minerais, proteínas, ômega 3 e vitaminas que fazem bem para o corpo. Foto: wikimedia commons Juicy Tuna Steak
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Sardinha: Assim como o atum, a sardinha é outro tipo de peixe muito conhecido pela sua versão em lata. As recomendações para lavar bem também valem aqui. Foto: Youtube/ Locais e Sabores
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Com muitos benefícios, a sardinha é rica em cálcio, selênio, ferro, vitamina B12 e ômega 3. Foto: Renato Loschiavo - Flickr
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Merluza: Por ser mais magro e sem espinhas, o filé de Merluza é um dos peixes mais procurados pelos consumidores brasileiros. Foto: Fernando Losada Rodríguez - Wikimédia Commons
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Esse peixe costuma combinar muito bem com limão e também conta com ômega 3, que traz diversos benefícios para a saúde. Foto: Youtube/Canal CookFork
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Cação: Rico em em ômega 3, vitamina B e potássio, esse é um peixe costumeiramente encontrado em moquecas baianas. Foto: Reprodução do site oceaninspiration
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O sabor do cação também costuma ser acentuado e com uma textura bem macia. Foto: Youtube/ Receitas do Kazu
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Bacalhau: Muito consumido na Páscoa e no Natal no Brasil, o bacalhau costuma ir bem com batatas e legumes. Foto: Hans-Petter Fjeld - Wikimédia Commons
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Além disso, o bacalhau é um ótimo peixe para quem quer reequilibrar o colesterol e melhorar a saúde cardiovascular. Foto: Pasqual Broch wikimedia commons
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De acordo com as recomendações da Associação Americana do Coração, é aconselhável consumir diferentes tipos de peixes ao menos duas vezes por semana, a fim de aproveitar os efeitos benéficos do ômega 3. Foto: Facebook Marine Education Centre
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Para quem procura por peixes sem espinhas, ideal para crianças por exemplo, as principais sugestões são: Tilápia, Cação, Merluza e Linguado. Foto: Youtube/Cumbuquinhas