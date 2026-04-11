Cachoeiras tranquilas conquistam visitantes que querem relaxar

As cachoeiras tranquilas refletem a interação entre geologia, clima e curso dos rios ao longo de milhares de anos. Em áreas onde a erosão ocorre lentamente, formam-se degraus naturais que suavizam a queda da água e reduzem a força da correnteza. Esse processo resulta em ambientes mais estáveis e visualmente harmoniosos. Essas cachoeiras costumam apresentar águas claras e temperaturas agradáveis, favorecendo atividades recreativas e momentos de contemplação. Além do valor paisagístico, possuem i Foto: Marcos Farias wikimedia commons