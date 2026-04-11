Sem frequência de rádio e crosta de 4 bilhões de anos: veja por que o ‘lado oculto da Lua’ é tão importante para a ciência

Por isso, esse tal "lado oculto" funciona como um registro geológico importante para compreender a formação da Lua e a evolução dos planetas rochosos. Estudar essa região também ajuda os cientistas a investigar impactos antigos de asteroides, como os associados ao período conhecido como "Bombardeio Intenso Tardio", fundamental para entender a história do Sistema Solar. Foto: Divulgac?a?o/NASA