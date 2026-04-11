Astronomia
Sem frequência de rádio e crosta de 4 bilhões de anos: veja por que o ‘lado oculto da Lua’ é tão importante para a ciência
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Trata-se do chamado "lado oculto da Lua", a face do satélite natural que não pode ser vista diretamente da Terra devido ao fenômeno da rotação sincronizada e que faz com que o mesmo hemisfério lunar esteja sempre voltado para o nosso planeta. Foto: Divulgac?a?o/NASA
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Embora receba iluminação solar constante, essa região permanece isolada das frequências de rádio terrestres, o que impõe desafios técnicos extremos para a comunicação com naves espaciais. Foto: Agência Nacional Espacial Chinesa
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As primeiras imagens desse território só foram obtidas em 1959, revelando uma superfície bastante diferente daquela conhecida anteriormente. Essa área apresenta uma crosta mais antiga e espessa, além de grande quantidade de crateras e cadeias montanhosas preservadas ao longo de bilhões de anos. Foto: Rohvannyn Shaw/Pixabay
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Por isso, esse tal "lado oculto" funciona como um registro geológico importante para compreender a formação da Lua e a evolução dos planetas rochosos. Estudar essa região também ajuda os cientistas a investigar impactos antigos de asteroides, como os associados ao período conhecido como "Bombardeio Intenso Tardio", fundamental para entender a história do Sistema Solar. Foto: Divulgac?a?o/NASA
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Além disso, a área pode servir como base estratégica para futuras missões espaciais de longa duração. Projetos de agências como a NASA e a Agência Espacial Europeia consideram a possibilidade de utilizar essa região como ponto de apoio para viagens mais distantes, inclusive rumo a Marte. Foto: Divulgac?a?o/NASA
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Além do valor científico, a região desperta interesse estratégico global por abrigar possíveis depósitos de minerais raros e hélio-3, que poderia ter aplicações energéticas no futuro. Foto: Divulgac?a?o/NASA