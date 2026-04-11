Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Delicadeza e simbolismo dos lírios e sua representatividade

RF
Redação Flipar
  • A origem dos lírios é bastante variada, com espécies nativas de diferentes regiões do mundo. Geralmente, são associados à Europa, Ásia e América do Norte, com algumas espécies encontradas em regiões tropicais.
    A origem dos lírios é bastante variada, com espécies nativas de diferentes regiões do mundo. Geralmente, são associados à Europa, Ásia e América do Norte, com algumas espécies encontradas em regiões tropicais. Foto: Pixabay
  • Assim, eles têm uma longa história, com evidências de sua presença em pinturas de palácios da Grécia Antiga, onde eram associados à deusa Hera.
    Assim, eles têm uma longa história, com evidências de sua presença em pinturas de palácios da Grécia Antiga, onde eram associados à deusa Hera. Foto: Pixabay
  • A China e o Japão são considerados os locais de origem de muitas espécies de lírios, com registros históricos e culturais que remontam séculos. Outros tipos são originários da América do Norte, o que demonstra a ampla distribuição geográfica da planta.
    A China e o Japão são considerados os locais de origem de muitas espécies de lírios, com registros históricos e culturais que remontam séculos. Outros tipos são originários da América do Norte, o que demonstra a ampla distribuição geográfica da planta. Foto: Pixabay
  • Além disso, o lírio-da-paz (Spathiphyllum) é originário da região amazônica e é conhecido por sua beleza e capacidade de purificar o ar.
    Além disso, o lírio-da-paz (Spathiphyllum) é originário da região amazônica e é conhecido por sua beleza e capacidade de purificar o ar. Foto: Pixabay
  • As espécies de lírios (mais de 100) variam em cor, forma e tamanho, com algumas delas notáveis como o lírio asiático, o oriental e o trombeta.
    As espécies de lírios (mais de 100) variam em cor, forma e tamanho, com algumas delas notáveis como o lírio asiático, o oriental e o trombeta. Foto: Pixabay
  • O lírio é conhecido por suas folhas grandes e pouco ásperas, e suas flores podem apresentar uma grande variedade de cores, incluindo branco, rosa, amarelo e laranja.
    O lírio é conhecido por suas folhas grandes e pouco ásperas, e suas flores podem apresentar uma grande variedade de cores, incluindo branco, rosa, amarelo e laranja. Foto: Pixabay
  • Eles sÃ£o frequentemente usados em buquÃªs de noivas, decoraÃ§Ãµes de cerimÃŽnia e arranjos florais, simbolizando o amor e a pureza do casamento.
    Eles sÃ£o frequentemente usados em buquÃªs de noivas, decoraÃ§Ãµes de cerimÃŽnia e arranjos florais, simbolizando o amor e a pureza do casamento. Foto: Pixabay
  • Por outro lado, esta flor também é uma escolha popular para funerais, representando a renovação e a esperança da vida após a morte.
    Por outro lado, esta flor também é uma escolha popular para funerais, representando a renovação e a esperança da vida após a morte. Foto: Pixabay
  • O lírio branco, em particular, é frequentemente associado à pureza e à Virgem Maria no cristianismo, representando a inocência e a virtude.
    O lírio branco, em particular, é frequentemente associado à pureza e à Virgem Maria no cristianismo, representando a inocência e a virtude. Foto: Pixabay
  • Em algumas culturas, o lírio é associado à fertilidade e à maternidade, refletindo a capacidade da planta de gerar novas vidas.
    Em algumas culturas, o lírio é associado à fertilidade e à maternidade, refletindo a capacidade da planta de gerar novas vidas. Foto: Pixabay
  • O nome lírio, que refere-se a flores do gênero Lilium, também pode representar a transcendência e o despertar espiritual, especialmente em tradições budistas.
    O nome lírio, que refere-se a flores do gênero Lilium, também pode representar a transcendência e o despertar espiritual, especialmente em tradições budistas. Foto: Pixabay
  • Os lírios são conhecidos por sua capacidade de se adaptar a diferentes climas e tipos de solo, o que contribuiu para sua disseminação global.
    Os lírios são conhecidos por sua capacidade de se adaptar a diferentes climas e tipos de solo, o que contribuiu para sua disseminação global. Foto: Youtube Canal Science Magazine
  • É uma planta herbácea bulbosa, o que significa que cresce a partir de bulbos subterrâneos, e seu ciclo de vida inclui períodos de dormência e floração sazonal.
    É uma planta herbácea bulbosa, o que significa que cresce a partir de bulbos subterrâneos, e seu ciclo de vida inclui períodos de dormência e floração sazonal. Foto: Pixabay
  • O tamanho dos lírios pode variar bastante dependendo da espécie, desde plantas mais compactas até aquelas que atingem alturas consideráveis.
    O tamanho dos lírios pode variar bastante dependendo da espécie, desde plantas mais compactas até aquelas que atingem alturas consideráveis. Foto: Pixabay
  • Eles podem ser cultivados em jardins, vasos e até mesmo em ambientes internos, desde que recebam a quantidade de luz e água adequadas.
    Eles podem ser cultivados em jardins, vasos e até mesmo em ambientes internos, desde que recebam a quantidade de luz e água adequadas. Foto: Pixabay
  • As flores do lírio são grandes e vistosas, com pétalas em forma de trompete, podendo variar em cores e formatos. As folhas, por sua vez, são geralmente lanceoladas (formato de lança, ou seja, estreitos e alongados), contribuindo para a beleza da planta.
    As flores do lírio são grandes e vistosas, com pétalas em forma de trompete, podendo variar em cores e formatos. As folhas, por sua vez, são geralmente lanceoladas (formato de lança, ou seja, estreitos e alongados), contribuindo para a beleza da planta. Foto: Pixabay
  • Desse modo, os lírios, em regra, têm preferência por ambientes ensolarados ou parcialmente sombreados com solos bem drenados. O solo, além de ser bem drenado, deve também ser rico em matéria orgânica.
    Desse modo, os lírios, em regra, têm preferência por ambientes ensolarados ou parcialmente sombreados com solos bem drenados. O solo, além de ser bem drenado, deve também ser rico em matéria orgânica. Foto: Pixabay
  • Sobre a rega, o ideal é que o solo esteja sempre minimamente úmido, nunca seco ou encharcado. regar em excesso pode levar ao apodrecimento dos bulbos.
    Sobre a rega, o ideal é que o solo esteja sempre minimamente úmido, nunca seco ou encharcado. regar em excesso pode levar ao apodrecimento dos bulbos. Foto: Pixabay
  • Além disso, é necessário ter um adubo para garantir a qualidade e o bom desenvolvimento do lírio. Por isso, antes do plantio precisa-se adicionar um composto orgânico bem decomposto, que vai proporcionar a nutrição adequada para o crescimento do lírio.
    Além disso, é necessário ter um adubo para garantir a qualidade e o bom desenvolvimento do lírio. Por isso, antes do plantio precisa-se adicionar um composto orgânico bem decomposto, que vai proporcionar a nutrição adequada para o crescimento do lírio. Foto: Pixabay
  • Alguns lírios são muito perfumados, como os orientais, enquanto outros têm perfume suave ou quase imperceptível, como os asiáticos.
    Alguns lírios são muito perfumados, como os orientais, enquanto outros têm perfume suave ou quase imperceptível, como os asiáticos. Foto: Pixabay
  • Ao longo do tempo, muitos lírios foram cruzados, resultando em uma grande variedade de cores e formas, tornando a planta ainda mais popular e diversificada.
    Ao longo do tempo, muitos lírios foram cruzados, resultando em uma grande variedade de cores e formas, tornando a planta ainda mais popular e diversificada. Foto: Wikimedia Commons/Andrea Dallevo
  • O lírio trombeta, também conhecido como longiflorum, japonês, branco ou da Páscoa, é caracterizado por flores em formato de trombeta. Geralmente, as flores são grandes e em tom branco ou creme.
    O lírio trombeta, também conhecido como longiflorum, japonês, branco ou da Páscoa, é caracterizado por flores em formato de trombeta. Geralmente, as flores são grandes e em tom branco ou creme. Foto: Pixabay
  • Lembre-se de que a maioria dos lírios podem ser tóxicos para animais de estimação e crianças, por isso, mantenha a planta longe deles.
    Lembre-se de que a maioria dos lírios podem ser tóxicos para animais de estimação e crianças, por isso, mantenha a planta longe deles. Foto: Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay