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‘Superpoderes’ entre os animais: conheça o que algumas espécies fazem de excepcional
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Embora ainda não tenham sido feitos testes em humanos, os resultados preliminares são animadores. Foto: Sandeep Handa por Pixabay
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Em testes de laboratório, os cientistas colocaram “fatias” de tumores de câncer de mama em camundongos e ensinaram 35 formigas a associar a urina desses roedores com açúcar. Foto: Egor Kamelev Pexels
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As formigas passaram mais tempo próximas das urinas cancerígenas do que das saudáveis. Foto: Poranimm Athithawatthee Pexels
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CamaleÃ£o: Se existe um animal com o poder de ficar invisÃvel, Ã© o camaleÃ£o. AlÃ©m de usar a habilidade para fugir de predadores, ele a usa principalmente para se comunicar com outros camaleÃµes e controlar a temperatura corporal. Foto: Egor Kamelev pexels
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Baiacu Espinho (ou peixe-ouriço): Ao contrário de outros baiacus, essa espécie possui espinhos por todo o corpo. Ao absorver água ou ar, o Baiacu Espinho consegue se inflar para assustar predadores. Ele pode atingir até três vezes o seu tamanho natural! Foto: Stelio Puccinelli unplash
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Peixe-leão-vermelho: Ao se deparar com algum perigo, esse peixe ergue as barbatanas dorsais, que contêm glândulas venenosas, e aponta para os inimigos. Mais um que pode entrar para os “Vingadores” do mundo animal! Foto: wikimedia commons Jens Petersen
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Pangolim: Esse é um mamífero que vive em zonas tropicais da Ásia e da África. Além de ter o corpo coberto por escamas, ele ainda consegue se enrolar e virar uma bola super-rígida e praticamente impenetrável! Foto: Louis Mornaud Unsplash
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Porco-espinho: Outro animal que usa espinhos para se proteger é o velho conhecido porco-espinho. Na verdade, ao contrário do que seu nome diz, ele tem pelos tão rígidos que chegam a ser chamados de espinhos. Alguns podem atingir até 50 centímetros! Foto: Jürgen por Pixabay
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Rã-da-floresta: Esse anfíbio que vive na América do Norte arrumou um jeitinho curioso de lidar com o frio extremo: congelando o próprio sangue! Foto: wikimedia commons Peter Paplanus
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Planária: Esses vermes que pertencem ao filo “Platelmintos” são capazes de se multiplicar caso sejam partidos ao meio ou mesmo cortados em vários pedaços. Cada parte dele se regenera e assim uma nova planária ressurge. Foto: wikimedia commons Eduard Solà
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É possível até mesmo remover uma célula e a partir dela se desenvolverá um verme novinho em folha! Foto: wikimedia commons Xavier japiot
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Peixe Arqueiro: Esse peixe, natural da Ásia e da Oceania, é capaz de cuspir um filete de água em direção a suas presas, incluindo até insetos que estejam fora d’água! Foto: wikimedia commons Chrumps
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Onthophagus taurus: Considerado o inseto mais forte do mundo, essa espécie de besouro é capaz de carregar 1.141 vezes o seu próprio peso, o que equivale a um ser humano de 70 kg conseguir levantar 80 toneladas! Foto: wikimedia commons Lee Cain
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Polvo Mímico: Essa é uma espécie de polvo que vive no pacífico e é capaz imitar outras espécies de animais. Ele consegue assumir a forma de peixes-leões, cobras, arraias e enguias. Foto: wikimedia commons Rickard Zerpe