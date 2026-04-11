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‘Superpoderes’ entre os animais: conheça o que algumas espécies fazem de excepcional

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Redação Flipar
  • Embora ainda não tenham sido feitos testes em humanos, os resultados preliminares são animadores.
    Embora ainda não tenham sido feitos testes em humanos, os resultados preliminares são animadores. Foto: Sandeep Handa por Pixabay
  • Em testes de laboratório, os cientistas colocaram “fatias” de tumores de câncer de mama em camundongos e ensinaram 35 formigas a associar a urina desses roedores com açúcar.
    Em testes de laboratório, os cientistas colocaram “fatias” de tumores de câncer de mama em camundongos e ensinaram 35 formigas a associar a urina desses roedores com açúcar. Foto: Egor Kamelev Pexels
  • As formigas passaram mais tempo próximas das urinas cancerígenas do que das saudáveis.
    As formigas passaram mais tempo próximas das urinas cancerígenas do que das saudáveis. Foto: Poranimm Athithawatthee Pexels
  • CamaleÃ£o: Se existe um animal com o poder de ficar invisÃ­vel, Ã© o camaleÃ£o. AlÃ©m de usar a habilidade para fugir de predadores, ele a usa principalmente para se comunicar com outros camaleÃµes e controlar a temperatura corporal.
    CamaleÃ£o: Se existe um animal com o poder de ficar invisÃ­vel, Ã© o camaleÃ£o. AlÃ©m de usar a habilidade para fugir de predadores, ele a usa principalmente para se comunicar com outros camaleÃµes e controlar a temperatura corporal. Foto: Egor Kamelev pexels
  • Baiacu Espinho (ou peixe-ouriço): Ao contrário de outros baiacus, essa espécie possui espinhos por todo o corpo. Ao absorver água ou ar, o Baiacu Espinho consegue se inflar para assustar predadores. Ele pode atingir até três vezes o seu tamanho natural!
    Baiacu Espinho (ou peixe-ouriço): Ao contrário de outros baiacus, essa espécie possui espinhos por todo o corpo. Ao absorver água ou ar, o Baiacu Espinho consegue se inflar para assustar predadores. Ele pode atingir até três vezes o seu tamanho natural! Foto: Stelio Puccinelli unplash
  • Peixe-leão-vermelho: Ao se deparar com algum perigo, esse peixe ergue as barbatanas dorsais, que contêm glândulas venenosas, e aponta para os inimigos. Mais um que pode entrar para os “Vingadores” do mundo animal!
    Peixe-leão-vermelho: Ao se deparar com algum perigo, esse peixe ergue as barbatanas dorsais, que contêm glândulas venenosas, e aponta para os inimigos. Mais um que pode entrar para os “Vingadores” do mundo animal! Foto: wikimedia commons Jens Petersen
  • Pangolim: Esse é um mamífero que vive em zonas tropicais da Ásia e da África. Além de ter o corpo coberto por escamas, ele ainda consegue se enrolar e virar uma bola super-rígida e praticamente impenetrável!
    Pangolim: Esse é um mamífero que vive em zonas tropicais da Ásia e da África. Além de ter o corpo coberto por escamas, ele ainda consegue se enrolar e virar uma bola super-rígida e praticamente impenetrável! Foto: Louis Mornaud Unsplash
  • Porco-espinho: Outro animal que usa espinhos para se proteger é o velho conhecido porco-espinho. Na verdade, ao contrário do que seu nome diz, ele tem pelos tão rígidos que chegam a ser chamados de espinhos. Alguns podem atingir até 50 centímetros!
    Porco-espinho: Outro animal que usa espinhos para se proteger é o velho conhecido porco-espinho. Na verdade, ao contrário do que seu nome diz, ele tem pelos tão rígidos que chegam a ser chamados de espinhos. Alguns podem atingir até 50 centímetros! Foto: Jürgen por Pixabay
  • Rã-da-floresta: Esse anfíbio que vive na América do Norte arrumou um jeitinho curioso de lidar com o frio extremo: congelando o próprio sangue!
    Rã-da-floresta: Esse anfíbio que vive na América do Norte arrumou um jeitinho curioso de lidar com o frio extremo: congelando o próprio sangue! Foto: wikimedia commons Peter Paplanus
  • Planária: Esses vermes que pertencem ao filo “Platelmintos” são capazes de se multiplicar caso sejam partidos ao meio ou mesmo cortados em vários pedaços. Cada parte dele se regenera e assim uma nova planária ressurge.
    Planária: Esses vermes que pertencem ao filo “Platelmintos” são capazes de se multiplicar caso sejam partidos ao meio ou mesmo cortados em vários pedaços. Cada parte dele se regenera e assim uma nova planária ressurge. Foto: wikimedia commons Eduard Solà
  • É possível até mesmo remover uma célula e a partir dela se desenvolverá um verme novinho em folha!
    É possível até mesmo remover uma célula e a partir dela se desenvolverá um verme novinho em folha! Foto: wikimedia commons Xavier japiot
  • Peixe Arqueiro: Esse peixe, natural da Ásia e da Oceania, é capaz de cuspir um filete de água em direção a suas presas, incluindo até insetos que estejam fora d’água!
    Peixe Arqueiro: Esse peixe, natural da Ásia e da Oceania, é capaz de cuspir um filete de água em direção a suas presas, incluindo até insetos que estejam fora d’água! Foto: wikimedia commons Chrumps
  • Onthophagus taurus: Considerado o inseto mais forte do mundo, essa espécie de besouro é capaz de carregar 1.141 vezes o seu próprio peso, o que equivale a um ser humano de 70 kg conseguir levantar 80 toneladas!
    Onthophagus taurus: Considerado o inseto mais forte do mundo, essa espécie de besouro é capaz de carregar 1.141 vezes o seu próprio peso, o que equivale a um ser humano de 70 kg conseguir levantar 80 toneladas! Foto: wikimedia commons Lee Cain
  • Polvo Mímico: Essa é uma espécie de polvo que vive no pacífico e é capaz imitar outras espécies de animais. Ele consegue assumir a forma de peixes-leões, cobras, arraias e enguias.
    Polvo Mímico: Essa é uma espécie de polvo que vive no pacífico e é capaz imitar outras espécies de animais. Ele consegue assumir a forma de peixes-leões, cobras, arraias e enguias. Foto: wikimedia commons Rickard Zerpe
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