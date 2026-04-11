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Garrafinhas térmicas reutilizáveis acumulam bactérias diariamente; veja dicas para mantê-las limpas

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Redação Flipar
  • O uso dessas garrafas reutilizáveis, embora sustentável, esconde riscos biológicos. Pesquisas científicas mostram que esses recipientes podem acumular grande quantidade de microrganismos quando não são higienizados corretamente.
    O uso dessas garrafas reutilizáveis, embora sustentável, esconde riscos biológicos. Pesquisas científicas mostram que esses recipientes podem acumular grande quantidade de microrganismos quando não são higienizados corretamente. Foto: Reproduc?a?o/Freepik
  • Estudos indicam que a prÃ³pria Ã¡gua armazenada por longos perÃ­odos favorece a multiplicaÃ§Ã£o bacteriana, especialmente em temperatura ambiente. AlÃ©m disso, boa parte da contaminaÃ§Ã£o vem do contato com as mÃ£os, com a boca e com superfÃ­cies externas durante o uso cotidiano.
    Estudos indicam que a prÃ³pria Ã¡gua armazenada por longos perÃ­odos favorece a multiplicaÃ§Ã£o bacteriana, especialmente em temperatura ambiente. AlÃ©m disso, boa parte da contaminaÃ§Ã£o vem do contato com as mÃ£os, com a boca e com superfÃ­cies externas durante o uso cotidiano. Foto: Pexels/Moussa Idrissi
  • Compartilhar garrafas com outras pessoas também aumenta o risco de transmissão de vírus e bactérias. Além disso, bebidas açucaradas, leite ou suplementos proteicos tornam o ambiente interno ainda mais propício ao crescimento de fungos e micróbios.
    Compartilhar garrafas com outras pessoas também aumenta o risco de transmissão de vírus e bactérias. Além disso, bebidas açucaradas, leite ou suplementos proteicos tornam o ambiente interno ainda mais propício ao crescimento de fungos e micróbios. Foto: Pexels/cottonbro studio
  • Compartilhar garrafas com outras pessoas também aumenta o risco de transmissão de vírus e bactérias. Além disso, bebidas açucaradas, leite ou suplementos proteicos tornam o ambiente interno ainda mais propício ao crescimento de fungos e micróbios.
    Compartilhar garrafas com outras pessoas também aumenta o risco de transmissão de vírus e bactérias. Além disso, bebidas açucaradas, leite ou suplementos proteicos tornam o ambiente interno ainda mais propício ao crescimento de fungos e micróbios. Foto: Pexels/cottonbro studio
  • Especialistas alertam que o enxágue simples com água fria é insuficiente para remover essas camadas protetoras de fungos e germes. A recomendação ideal envolve o uso frequente de detergente, escovas para alcançar áreas difíceis e água quente acima de 60 °C.
    Especialistas alertam que o enxágue simples com água fria é insuficiente para remover essas camadas protetoras de fungos e germes. A recomendação ideal envolve o uso frequente de detergente, escovas para alcançar áreas difíceis e água quente acima de 60 °C. Foto: Imagem gerada por IA
  • Outro ponto de atenção é o material da garrafa. Optar por materiais como aço inoxidável ou vidro também pode ser mais seguro, pois plásticos tendem a liberar aditivos químicos e microplásticos na água ao longo do tempo.
    Outro ponto de atenção é o material da garrafa. Optar por materiais como aço inoxidável ou vidro também pode ser mais seguro, pois plásticos tendem a liberar aditivos químicos e microplásticos na água ao longo do tempo. Foto: Freepik/rawpixel.com
  • "Se a sua garrafa comeÃ§ar a cheirar mal, vocÃª chegou a um ponto em que deve jogÃ¡-la fora", alerta a professora de microbiologia clÃ­nica Primrose Freestone, da Universidade de Leicester, no Reino Unido. Foto: Bluewater Sweden/Unsplash
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