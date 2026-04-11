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Gastronomia

Frutas do Brasil que nem todos sabem que existem; conhece alguma?

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Redação Flipar
  • Bacuri Ã© uma das frutas mais populares da RegiÃ£o Norte do Brasil e dos estados vizinhos Ã  RegiÃ£o AmazÃŽnica, sendo muito encontrada no Bioma do Cerrado e em algumas Ã¡reas da Mata dos Cocais do MaranhÃ£o. Ela mede cerca de 10 cm e apresenta uma casca dura e resinosa, com polpa branca.
    Bacuri Ã© uma das frutas mais populares da RegiÃ£o Norte do Brasil e dos estados vizinhos Ã  RegiÃ£o AmazÃŽnica, sendo muito encontrada no Bioma do Cerrado e em algumas Ã¡reas da Mata dos Cocais do MaranhÃ£o. Ela mede cerca de 10 cm e apresenta uma casca dura e resinosa, com polpa branca. Foto: Flickr Andre Passamani
  • Pouco conhecida, a fruta camu-camu é típica da região amazônica, sendo que sua árvore costuma crescer nas regiões próximas aos rios da região. Ela tem pouco menos de seis metros de altura, fazendo com que o fruto fique submerso por alguns meses do ano.
    Pouco conhecida, a fruta camu-camu é típica da região amazônica, sendo que sua árvore costuma crescer nas regiões próximas aos rios da região. Ela tem pouco menos de seis metros de altura, fazendo com que o fruto fique submerso por alguns meses do ano. Foto: Imagem Pexel
  • Amarelo e doce, o Abiu, também chamado de Abiurana ou Caimito, é de origem amazônica e tem o tamanho de um ovo de galinha. Além disso, é rico em vitaminas A, B e C, assim como cálcio e fósforo. Também pode ser consumido no preparo de geleias.
    Amarelo e doce, o Abiu, também chamado de Abiurana ou Caimito, é de origem amazônica e tem o tamanho de um ovo de galinha. Além disso, é rico em vitaminas A, B e C, assim como cálcio e fósforo. Também pode ser consumido no preparo de geleias. Foto: Reprodução do Instagram @anieleferreira01
  • O cupuaçu, fruta tipicamente brasileira predominante na Amazônia, é conhecido pelo sabor naturalmente adocicado atrelado a uma acidez. Rica em nutrientes, ela pode ser usada em diversas receitas e auxilia a perda de peso quando consumida com uma dieta equilibrada.
    O cupuaçu, fruta tipicamente brasileira predominante na Amazônia, é conhecido pelo sabor naturalmente adocicado atrelado a uma acidez. Rica em nutrientes, ela pode ser usada em diversas receitas e auxilia a perda de peso quando consumida com uma dieta equilibrada. Foto: Divulgação
  • Patauá é uma espécie de palmeira nativa da Amazônia, responsável por produzir pequenos frutos comestíveis, cuja polpa é comumente utilizada na culinária, mas também na fabricação de óleo e outros produtos importantes para a população local.
    Patauá é uma espécie de palmeira nativa da Amazônia, responsável por produzir pequenos frutos comestíveis, cuja polpa é comumente utilizada na culinária, mas também na fabricação de óleo e outros produtos importantes para a população local. Foto: Flickr Juliana Lima
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