Frutas do Brasil que nem todos sabem que existem; conhece alguma?

Amarelo e doce, o Abiu, também chamado de Abiurana ou Caimito, é de origem amazônica e tem o tamanho de um ovo de galinha. Além disso, é rico em vitaminas A, B e C, assim como cálcio e fósforo. Também pode ser consumido no preparo de geleias. Foto: Reprodução do Instagram @anieleferreira01