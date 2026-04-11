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Saiba como evitar bactérias em alimentos, uma das ameaças na cozinha
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A Universidade de São Paulo fez uma análise sobre os principais hábitos dos brasileiros tanto na hora de armazenar os alimentos como no momento de fazer o preparo da comida. Em ambos os casos, certas condutas podem comprometer a segurança na hora da alimentação. Foto: pixabay
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ERRO 1 - Usar os mesmos utensílios para ingredientes crus e cozidos. É comum que as pessoas tenham na cozinha uma peça que é utilizada tanto para a manipulação de alimentos crus como para produtos que já passaram pelo fogo. Foto: Divulgação BemAfiada.com
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ERRO 2 - Lavar o frango na pia: quando a pessoa lava o frango, gotas de água podem respingar no pano de prato, em utensílios usados para o preparo das refeições ou, ainda, nos próprios alimentos que serão consumidos. Essas gotas podem carregar bactérias, causando o risco de contaminação da refeição. Foto: - Reprodução / GShow/Fantastico
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CORRETO: Não lave o frango antes de usar os temperos selecionados nem antes de levá-lo diretamente ao fogão. Se fizer absoluta questão de lavar, trate de afastar tudo que estiver nas proximidades. Depois, limpe bem a pia para ter certeza de que não ficaram respingos com micro-organismos da carne que possam causar contaminação da comida. Foto: azerbaijan_stockers -freepick
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ERRO 3 - Esperar a comida esfriar para colocar na geladeira. Durante o período de espera, enquanto o alimento está fora da refrigeração, é possível que bactérias se desenvolvam no produto e se tornem uma ameaça ao consumidor. Foto: pixabay
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CORRETO: Verificar quais são as orientações para a colocação dos alimentos na geladeira. Em geral, o planejamento deve ser o seguinte: na prateleira mais alta, ficam o leite e seus derivados; na segunda prateleira, as sobras de refeições; na terceira, os alimentos que estão em processo de descongelamento. Foto: pixabay
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Seguindo as orientações de fabricação, os legumes, as frutas e as verduras devem ficar sempre dentro da gaveta. Já a porta deve receber as garrafas de bebidas, potes de geleias, embalagens que contenham temperos e as conservas. Foto: - Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil
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ERRO 5 - Manter alimentos além do tempo limite na geladeira. Muitas pessoas não se preocupam com o período em que os produtos podem permanecer refrigerados sem risco de contaminação. Existem itens que, após abertos, duram pouco. Geralmente, há avisos nos próprios rótulos. Foto: Youtube/ EscolhaSegura
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CORRETO: É necessário observar o tempo de conservação de alimentos que podem causar intoxicação alimentar se não forem mantidos da forma correta. Peixes, carnes e frios, por exemplo, costumam ser conservados por até 3 dias; as sobras de comidas devem permanecer por 1 ou 2 dias; frutas, legumes e verduras, entre 3 e 7 dias; e os molhos podem durar na geladeira por mais tempo: de 20 a 30 dias. Foto: Milad Mosapoor wiki commons
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ERRO 7 - Lavar frutas, legumes ou verduras apenas com água. É comum que, ao chegar do mercado, a pessoa apenas lave os alimentos em água corrente. Ou pior: muitas nem mesmo fazem isso e colocam os produtos sem qualquer lavagem dentro da geladeira! Entretanto, mesmo quando existe a lavagem com água, essa limpeza não é suficiente para eliminar os micro-organismos da superfície. Foto: - Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil
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ERRO 8 - Não cozinhar de forma suficiente as carnes ou ovos. É comum que, na pressa com a correria da rotina diária, a pessoa acabe tentando acelerar o preparo dos alimentos e deixe as carnes por pouco tempo no fogo. Ou, da mesma forma, retirar os ovos da fervura antes mesmo que eles estejam duros. Foto: pixabay
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CORRETO: É preciso que os alimentos, para não correrem risco de contaminação, alcancem uma temperatura mínima de 70 graus Celsius em seu núcleo. Na dúvida sobre como fazer essa medição, a pessoa que estiver "pilotando" o fogão pode usar um termômetro de cozinha, utensílio bastante útil para expor a real temperatura dos cozimentos. Foto: reprodução youtube bbc
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ERRO 9: Descongelar alimentos na temperatura ambiente. É comum que, ao retirar, por exemplo, o filé de frango do congelador, a pessoa deixe na pia, aguardando por bastante tempo até que o calor provoque o descongelamento. No entanto, a liberação de água cria justamente um ambiente propício para as bactérias. Foto: gwendoline63/Pixabay
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CORRETO: Descongelar na geladeira. Em vez de retirar do congelador e deixar na pia, o melhor é colocar a carne num recipiente nas prateleiras comuns do refrigerador. Se houver pressa, pode descongelar no micro-ondas. Foto: - Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil
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ERRO 10 - NÃ£o lavar as mÃ£os antes de manipular os alimentos. A necessidade de cuidados com a limpeza das mÃ£os remonta ao sÃ©culo XIX, quando se percebeu o Ã³bvio: que as mÃ£os, por tocarem diferentes superfÃcies, sÃ£o instrumentos de transmissÃ£o de doenÃ§as quando nÃ£o higienizadas de forma adequada. Mas ainda hoje muitas pessoas negligenciam a lavagem das mÃ£os. Foto: - ReproduÃ§Ã£o / GShow/Fantastico
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CORRETO: Sempre lavar as mãos antes de manipular os alimentos. Isso pode ser feito simplesmente com água e sabão. Um procedimento básico, mas que tem a eficácia necessária para evitar contaminação. Se a pessoa não tiver uma pia disponível, pode limpar as mãos com álcool em gel - uma prática que acabou sendo difundida durante a pandemia da Covid-19. Foto: Divulgação
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E aqui vai um importante lembrete, que faz toda a diferença. É recomendável limpar a geladeira, pelo menos, uma vez por mês. Assim, eliminam-se restos que servem de alimento para micro-organismos. As manchas deixadas na geladeira ficam por mais tempo do que seria aceitável para os próprios alimentos que as causaram. Ou seja, elas podem ter bactérias que invadem a comida armazenada de forma correta, pondo tudo a perder. As peças removíveis podem ser lavadas com detergente neutro. Foto: - Reprodução / Youtube Canal BBC News Brasil