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Da Antiguidade aos escritórios e escolas: carimbos foram instrumentos de autenticação e são usados até hoje
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Na contemporaneidade, a ferramenta evoluiu para modelos automÃ¡ticos e datadores, mas tambÃ©m chegou ao universo das artes e do artesanato, sendo essencial em tÃ©cnicas de scrapbooking e personalizaÃ§Ã£o de embalagens. Foto: Agto Nugroho/Unsplash
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Hoje em dia, os carimbos continuam presentes em repartições, escritórios, escolas e atividades artesanais, mantendo sua utilidade como forma rápida de registro visual e validação simbólica. Foto: Freepik/DC Studio