Economia
A cerâmica pelo mundo: beleza, tradição e história milenar
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Delft, Países Baixos - Famosa pelo “azulejo azul” (cerâmica pintada à mão), criado a partir de técnicas que imitam a porcelana chinesa. A cidade tem um legado de produção de cerâmica que remonta ao século 17 e mantém prestígio como centro artístico e cultural. Foto: - ©Reprodução do X @oldstocky, @12thnightsoc, @PaisleyPowered, @Dr_TheHistories, @DelftTreasures e @NYQCPodcast1754
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Ilha de Maiorca, Itália - Faz a maiolica , um tipo de cerâmica esmaltada, especialmente popular durante o Renascimento. Esse estilo é caracterizado por sua superfície branca brilhante, obtida com um esmalte de estanho, e decorações pintadas com cores vibrantes, geralmente em azul, amarelo e verde. Foto: Reprodução de Facebook e divulgação
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Talavera, México - A cerâmica Talavera é reconhecida por suas cores e padrões tradicionais. Com raízes tanto indígenas quanto espanholas, tem uma longa história e é famosa pela riqueza em detalhes e influências culturais. Foto: - Reprodução do X @_SPANISHWORLD_ e @JerseyGio
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Puebla, México - Além de Talavera, a cidade de Puebla é renomada por sua cerâmica artesanal, que inclui diferentes peças como utensílios e decoração. O trabalho manual envolvido e o processo de esmaltação é o que garante prestígio e continuidade à sua tradição ceramista. Foto: - Reprodução do X @HolaFujian, @cultura_mx e @archaeologyart
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Iznik, Turquia - Célebre por sua cerâmica decorada com motivos geométricos e florais, especialmente durante o período otomano. A cidade desenvolveu sua porcelana única entre os séculos 15 e 17, mantendo prestígio por suas técnicas de pintura minuciosas e cores vibrantes. Foto: Reprodução do X @OlympiaAuctions, @DalrympleWill, @eastbourneauct, @JohnMcDonald15 e @Ahmetozturkmahi
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Arita, Japão - Cidade histórica dedicada à cerâmica e à porcelana, especialmente pela criação do estilo Imari. Produzida desde o século 17, sua porcelana fina é valorizada por sua pureza e beleza, sendo cobiçada no mercado internacional. Foto: Reprodução do X @JapanTraCul e Divulgação
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Tumbaco, Equador - Conhecida por sua cerâmica tradicional do Equador, com peças feitas principalmente à mão. A região utiliza argilas locais de alta qualidade para criar obras e utensílios com grande detalhe, mantendo a tradição indígena. Foto: - Reprodução de Facebook e do X @EDICIONESREGION e @CrockerArt
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Stoke-on-Trent, Reino Unido - Conhecido como o "Centro da CerÃ¢mica", possui uma longa tradiÃ§Ã£o na produÃ§Ã£o de porcelana, sendo famosa por marcas como Wedgwood e Royal Doulton. Sua indÃºstria cerÃ¢mica se expandiu entre os sÃ©culos 17 e 18 e continua sendo uma referÃªncia em qualidade no setor. Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @mukeshji147 e @womensart1 e Flickr Norio NAKAYA
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Chulucanas, Peru - Região famosa pela cerâmica pintada à mão com figuras geométricas que representam elementos da cultura indígena. Seu trabalho é altamente valorizado e preserva as tradições locais dos povos pré-colombianos. Foto: Flickrs BklynDakar, Victor Raygada, André Ramírez e Ten Thousand
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Vallauris, França - Situada na Riviera Francesa, é conhecida por sua cerâmica artística que floresceu na época moderna, influenciada pelo movimento cubista. Com mestres ceramistas renomados como Picasso, Vallauris se tornou um centro de arte e cerâmica de prestígio, especialmente no século 20. Foto: Reprodução do X @Frenchstore2, @Frenchstore2, @CaymanRealty, @avramidou e @thomasliam300
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Além disso, a cerâmica brasileira é valorizada tanto no mercado interno quanto internacional. Veja lugares que produzem cerâmicas especiais. Foto: Reprodução de Facebook Cunha, São Paulo, Brasil
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Brejo da Madre de Deus, Pernambuco - TambÃ©m Ã© conhecida pela cerÃ¢mica de barro, especialmente os famosos "bonecos de barro" que figuram como elementos do folclore pernambucano. A tÃ©cnica e estilo autÃªnticos desse artesanato tÃªm sido passados de geraÃ§Ã£o em geraÃ§Ã£o, mantendo o legado cultural da regiÃ£o. Foto: ReproduÃ§Ã£o de Youtube
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Campos do Jordão, São Paulo - Destaca-se pela cerâmica artesanal de alta qualidade, com destaque para peças decorativas e utilitárias. Além disso, as cerâmicas de Campos são muito apreciadas pela aplicação de técnicas artísticas refinadas, inspiradas nas montanhas e clima da região. Foto: Reprodução de Instagram
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