A cerâmica pelo mundo: beleza, tradição e história milenar

Stoke-on-Trent, Reino Unido - Conhecido como o "Centro da CerÃ¢mica", possui uma longa tradiÃ§Ã£o na produÃ§Ã£o de porcelana, sendo famosa por marcas como Wedgwood e Royal Doulton. Sua indÃºstria cerÃ¢mica se expandiu entre os sÃ©culos 17 e 18 e continua sendo uma referÃªncia em qualidade no setor. Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @mukeshji147 e @womensart1 e Flickr Norio NAKAYA