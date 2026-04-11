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Animais

Confundidas no mundo animal, gralhas e corvos compartilham inteligência impressionante; confira

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Redação Flipar
  • Corvos e gralhas são exemplos notáveis. Ambas pertencem à família Corvidae, um grupo de aves reconhecido por reunir algumas das espécies com capacidades cognitivas comparáveis às de primatas.
    Corvos e gralhas são exemplos notáveis. Ambas pertencem à família Corvidae, um grupo de aves reconhecido por reunir algumas das espécies com capacidades cognitivas comparáveis às de primatas. Foto: Wikimedia Commons/Alexis Lours
  • Essas aves são encontrados em diferentes regiões do mundo, como florestas, campos, áreas rurais e ambientes urbanos e apresentam várias características em comum como a grande capacidade de adaptação a diferentes ambientes.
    Essas aves são encontrados em diferentes regiões do mundo, como florestas, campos, áreas rurais e ambientes urbanos e apresentam várias características em comum como a grande capacidade de adaptação a diferentes ambientes. Foto: Georg Wietschorke/Pixabay
  • Tanto corvos quanto gralhas possuem dietas onívoras e oportunistas, alimentando-se de sementes, frutos, pequenos animais e até carniça, além da habilidade para resolver problemas, utilizar objetos como ferramentas e memorizar situações.
    Tanto corvos quanto gralhas possuem dietas onívoras e oportunistas, alimentando-se de sementes, frutos, pequenos animais e até carniça, além da habilidade para resolver problemas, utilizar objetos como ferramentas e memorizar situações. Foto: Wilhan José Gomes wjgomes/Pixabay
  • Outro ponto em comum é a comunicação vocal bastante desenvolvida, com diferentes sons usados para alertar o grupo sobre perigos ou organizar deslocamentos coletivos.
    Outro ponto em comum é a comunicação vocal bastante desenvolvida, com diferentes sons usados para alertar o grupo sobre perigos ou organizar deslocamentos coletivos. Foto: LoggaWiggler/Pixabay
  • Apesar dessas semelhanças, existem diferenças importantes entre elas, principalmente relacionadas ao tamanho e à aparência física que ajudam na identificação imediata de cada espécie.
    Apesar dessas semelhanças, existem diferenças importantes entre elas, principalmente relacionadas ao tamanho e à aparência física que ajudam na identificação imediata de cada espécie. Foto: Aernout Bouwman/Pixabay
  • Os corvos, especialmente o corvo-comum (Corvus corax), são significativamente maiores, com uma envergadura de asas que pode ultrapassar um metro e um bico mais robusto e curvado.
    Os corvos, especialmente o corvo-comum (Corvus corax), são significativamente maiores, com uma envergadura de asas que pode ultrapassar um metro e um bico mais robusto e curvado. Foto: Wikimedia Commons/Ken Billington
  • Sua plumagem é predominantemente preta com reflexos metálicos, e suas penas da garganta costumam ser mais eriçadas, conferindo uma aparência mais imponente.
    Sua plumagem é predominantemente preta com reflexos metálicos, e suas penas da garganta costumam ser mais eriçadas, conferindo uma aparência mais imponente. Foto: John Cobb/Unsplash
  • Também há diferenças nas vocalizações, já que os corvos produzem sons mais graves e profundos, enquanto as gralhas emitem chamados mais agudos e rápidos.
    Também há diferenças nas vocalizações, já que os corvos produzem sons mais graves e profundos, enquanto as gralhas emitem chamados mais agudos e rápidos. Foto: Wikimedia Commons/Cephas
  • Por outro lado, as gralhas são menores e exibem uma diversidade de cores muito maior, como o azul vibrante da gralha-azul brasileira ou o cinza e preto da gralha-de-nuca-cinzenta europeia.
    Por outro lado, as gralhas são menores e exibem uma diversidade de cores muito maior, como o azul vibrante da gralha-azul brasileira ou o cinza e preto da gralha-de-nuca-cinzenta europeia. Foto: Flickr - Becky Matsubara
  • Em relação ao comportamento social, corvos frequentemente vivem em grupos menores ou até de forma mais isolada, enquanto gralhas costumam formar bandos numerosos e bastante ativos.
    Em relação ao comportamento social, corvos frequentemente vivem em grupos menores ou até de forma mais isolada, enquanto gralhas costumam formar bandos numerosos e bastante ativos. Foto: Mercier Zeng/Pixabay
  • Essas aves exercem papel ecológico importante, ajudando no controle de insetos, na dispersão de sementes e na limpeza do ambiente ao consumir matéria orgânica em decomposição.
    Essas aves exercem papel ecológico importante, ajudando no controle de insetos, na dispersão de sementes e na limpeza do ambiente ao consumir matéria orgânica em decomposição. Foto: minka2507/Pixabay
  • Além disso, aparecem com frequência em mitologias e tradições culturais de diversos povos, muitas vezes associadas à inteligência, ao mistério e à observação atenta da natureza.
    Além disso, aparecem com frequência em mitologias e tradições culturais de diversos povos, muitas vezes associadas à inteligência, ao mistério e à observação atenta da natureza. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
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