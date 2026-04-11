Versáteis e nutritivos, raízes e tubérculos contribuem na alimentação

Do ponto de vista biolÃ³gico, os tubÃ©rculos sÃ£o estruturas subterrÃ¢neas que funcionam como reservas de energia e Ã¡gua para as plantas, garantindo sua sobrevivÃªncia durante perÃ­odos de frio ou escassez de nutrientes. Essas raÃ­zes espessas armazenam substÃ¢ncias essenciais para o crescimento futuro e demonstram como a natureza desenvolveu mecanismos eficientes de adaptaÃ§Ã£o ao ambiente. Suas cores variadas indicam a presenÃ§a de compostos naturais que podem atuar positivamente no organismo humano, es Foto: Imagem Pixabay