Saiba por que a murta ameaça as plantações de frutas cítricas

Diante desse cenário, órgãos de defesa agropecuária e instituições de pesquisa passaram a recomendar ou, em alguns casos, exigir a eliminação da murta em regiões citrícolas. Medidas legais já foram adotadas em diferentes estados e municípios brasileiros, incluindo restrições ao plantio, transporte e comercialização da espécie. Em determinadas situações, a erradicação é obrigatória quando a planta está localizada próxima a áreas de produção, justamente para reduzir o risco de disseminação da doen Foto: Divulgação