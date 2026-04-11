Celebridades e TV
Carreira mais longeva do entretenimento! Relembre quem foi Mickey Rooney, ícone de Hollywood
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Nascido em 1920, no Brooklyn, ele estreou no vaudeville ainda criança e logo se tornou uma estrela mirim fenomenal, imortalizando o personagem Andy Hardy e formando uma parceria lendária com Judy Garland em diversos musicais da era de ouro. Foto: Wikimedia Commons/Domínio Público
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Durante esse período, chegou a ser considerado uma das maiores estrelas de bilheteria de Hollywood. Ao longo das décadas seguintes, ele demonstrou uma enorme versatilidade ao atuar em comédias, musicais, dramas e filmes familiares. Foto: Reprodução
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Ao longo de sua carreira, Rooney participou de centenas de produções entre cinema e televisão, algo raro mesmo entre atores veteranos. Um de seus trabalhos mais lembrados da fase adulta foi sua atuação no filme "Bonequinha de Luxo", de 1961. Foto: Reprodução
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O ator também recebeu reconhecimento por atuações dramáticas importantes, como em "O Corcel Negro", de 1979, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Foto: Reprodução
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Mesmo enfrentando altos e baixos financeiros e pessoais ao longo da vida, Rooney se manteve ativo artisticamente até idade avançada. Em 1983, ele recebeu um Oscar honorário em reconhecimento à sua longa contribuição à indústria. Foto: Reprodução
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Mickey Rooney faleceu de causas naturais em 2014, aos 93 anos, deixando um legado impressionante — em mais de 340 produções — como um dos artistas mais produtivos e duradouros da história do cinema mundial. Foto: Reproduc?a?o