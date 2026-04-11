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Celebridades e TV

Carreira mais longeva do entretenimento! Relembre quem foi Mickey Rooney, ícone de Hollywood

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Redação Flipar
  • Nascido em 1920, no Brooklyn, ele estreou no vaudeville ainda criança e logo se tornou uma estrela mirim fenomenal, imortalizando o personagem Andy Hardy e formando uma parceria lendária com Judy Garland em diversos musicais da era de ouro.
    Nascido em 1920, no Brooklyn, ele estreou no vaudeville ainda criança e logo se tornou uma estrela mirim fenomenal, imortalizando o personagem Andy Hardy e formando uma parceria lendária com Judy Garland em diversos musicais da era de ouro. Foto: Wikimedia Commons/Domínio Público
  • Durante esse período, chegou a ser considerado uma das maiores estrelas de bilheteria de Hollywood. Ao longo das décadas seguintes, ele demonstrou uma enorme versatilidade ao atuar em comédias, musicais, dramas e filmes familiares.
    Durante esse período, chegou a ser considerado uma das maiores estrelas de bilheteria de Hollywood. Ao longo das décadas seguintes, ele demonstrou uma enorme versatilidade ao atuar em comédias, musicais, dramas e filmes familiares. Foto: Reprodução
  • Ao longo de sua carreira, Rooney participou de centenas de produções entre cinema e televisão, algo raro mesmo entre atores veteranos. Um de seus trabalhos mais lembrados da fase adulta foi sua atuação no filme
    Ao longo de sua carreira, Rooney participou de centenas de produções entre cinema e televisão, algo raro mesmo entre atores veteranos. Um de seus trabalhos mais lembrados da fase adulta foi sua atuação no filme "Bonequinha de Luxo", de 1961. Foto: Reprodução
  • O ator também recebeu reconhecimento por atuações dramáticas importantes, como em
    O ator também recebeu reconhecimento por atuações dramáticas importantes, como em "O Corcel Negro", de 1979, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Foto: Reprodução
  • Mesmo enfrentando altos e baixos financeiros e pessoais ao longo da vida, Rooney se manteve ativo artisticamente até idade avançada. Em 1983, ele recebeu um Oscar honorário em reconhecimento à sua longa contribuição à indústria.
    Mesmo enfrentando altos e baixos financeiros e pessoais ao longo da vida, Rooney se manteve ativo artisticamente até idade avançada. Em 1983, ele recebeu um Oscar honorário em reconhecimento à sua longa contribuição à indústria. Foto: Reprodução
  • Mickey Rooney faleceu de causas naturais em 2014, aos 93 anos, deixando um legado impressionante — em mais de 340 produções — como um dos artistas mais produtivos e duradouros da história do cinema mundial.
    Mickey Rooney faleceu de causas naturais em 2014, aos 93 anos, deixando um legado impressionante — em mais de 340 produções — como um dos artistas mais produtivos e duradouros da história do cinema mundial. Foto: Reproduc?a?o
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