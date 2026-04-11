Fã da série, Bruno Garcia revela surpresa com convite para atuar em ‘Os Outros’

No cinema, ele acumula algumas performances marcantes. Em 1999, interpretou Castro Alves em uma produÃ§Ã£o biogrÃ¡fica sobre o poeta. No ano seguinte, ganhou visibilidade ao participar de â??O Auto da Compadecidaâ?, trama baseada na obra de Ariano Suassuna, com o personagem VicentÃ£o, o valentÃ£o da cidade de TaperoÃ¡, no sertÃ£o da ParaÃ­ba. "Uma Advogada Brilhante", de 2025, Ã© um dos seus trabalhos mais recentes nas telonas. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @brunogarci