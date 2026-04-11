Celebridades e TV
Fã da série, Bruno Garcia revela surpresa com convite para atuar em ‘Os Outros’
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“Estou vivendo aquele sonho de criança, de quando você vê um filme e tem muita vontade de entrar nele… Eu entrei (risos)”, confessou Bruno Garcia. Criada e escrita por Lucas Paraizo, a série conta com direção artística de Luisa Lima. A terceira temporada ainda reúne nomes como Lázaro Ramos, Mariana Lima, Carol Duarte e Adanilo no elenco. Foto: - Reprodução do Flickr UPP RJ
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Nascido em Recife, capital de Pernambuco, no dia 29 de novembro de 1970, Bruno Garcia é filho do ator e diretor João Demilton, com quem deu os primeiros passos na carreira artística. Em mais de quatro décadas de carreira, ele tem uma trajetória sólida e multifacetada, com atuações no teatro, televisão e cinema. Foto: Reprodução do Instagram @brunogarci
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No início da vida adulta, Garcia mudou-se para o Rio de Janeiro. Em 1991, fez sua estreia na televisão na novela “Felicidade”, da TV Globo, marcando o início de uma presença que se tornaria constante em produções televisivas. Foto: Reprodução do Instagram @brunogarci
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Desde entÃ£o, ele participou de diversas novelas, como â??CoraÃ§Ã£o de Estudanteâ? (2002), â??Kubanacanâ? (2003), â??PÃ© na Jacaâ? (2006) e â??TrÃªs IrmÃ£sâ? (2008). Em â??Bang Bangâ?, de 2005, fez o protagonista Ben Silver. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
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Ao longo do anos, Bruno Garcia consolidou seu nome em diferentes projetos, destacando-se também nos palcos. Em 1995, recebeu reconhecimento importante ao conquistar o Prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte. de melhor ator de teatro por sua atuação em “A Ver Estrelas”, evidenciando sua versatilidade e talento. Foto: Reprodução do Instagram @brunogarci
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No cinema, ele acumula algumas performances marcantes. Em 1999, interpretou Castro Alves em uma produÃ§Ã£o biogrÃ¡fica sobre o poeta. No ano seguinte, ganhou visibilidade ao participar de â??O Auto da Compadecidaâ?, trama baseada na obra de Ariano Suassuna, com o personagem VicentÃ£o, o valentÃ£o da cidade de TaperoÃ¡, no sertÃ£o da ParaÃba. "Uma Advogada Brilhante", de 2025, Ã© um dos seus trabalhos mais recentes nas telonas. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @brunogarci
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Em 2003, seu desempenho em “Lisbela e o Prisioneiro” rendeu uma indicação ao Grande Otelo na categoria de melhor ator coadjuvante, reforçando seu prestígio na indústria. Já em 2010, integrou a bem-sucedida franquia “De Pernas pro Ar”, ao lado de Ingrid Guimarães. Foto: Reprodução do Instagram @brunogarci
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Na televisão, foi protagonista da série “S.O.S Emergência”, no papel do médico Dr. Wando. A partir de 2017, passou a integrar o elenco principal de “Sob Pressão”, interpretando o médico Décio, personagem que foi ganhando ainda mais relevância ao longo das temporadas, chegando a assumir a direção do hospital na quarta fase da série. Foto: Reprodução do Instagram @brunogarci
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Em séries, ele também fez diversas participações especiais em produções famosas da TV Globo, como “Os Normais” “A Grande Família”, “Brava Gente”, “A Diarista”, “Sob Nova Direção” “Cine Holliúdy e “Juntas e Separadas”. Foto: - Reprodução do Instagram @brunogarci
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Em 2017, Bruno Garcia entrou para o elenco da terceira temporada do humorístico “Escolinha do Professor Raimundo” no papel de Ptolomeu, no lugar de Otaviano Costa, que havia interpretado o personagem inteligente e estudioso nas temporadas anteriores da nova versão do programa. Foto: Reprodução do Instagram @brunogarci
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Na vida pessoal, em que costuma ser bastante discreto, Bruno Garcia é pai de Bella Garcia, fruto do casamento do ator com a estilista Marta Macedo, de quem se separou em 2002. Foto: Reprodução do Instagram @brunogarci