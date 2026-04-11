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Nova CNH no Brasil: regras mais simples, processo digital e custo reduzido na primeira habilitação
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Uma das principais novidades é o curso teórico gratuito, oferecido em formato online por meio de plataforma oficial. O conteúdo também pode ser feito presencialmente em centros credenciados, conforme a preferência do candidato. Foto: Danilo Souza/Ministério dos Transportes
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As aulas práticas deixaram de ter uma carga horária rígida e extensa. Agora, podem ser reduzidas ao mínimo exigido ou até adaptadas conforme a necessidade do aluno. Foto: Reprodução Ministério dos Transportes
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Outra mudança importante é a possibilidade de treinamento com instrutores independentes autorizados. Em alguns casos, o candidato também pode utilizar o próprio veículo durante o aprendizado. Foto: Michel Corvello- Ministério dos Transportes
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O reteste gratuito é um dos pontos que mais chamam atenção. Caso o candidato seja reprovado na primeira tentativa, ele pode refazer a prova sem custo adicional. Foto: Reprodução Ministério dos Transportes
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A digitalização avançou com a CNH 100% digital, conhecida como CNH-e. A versão física tornou-se opcional, sendo possível utilizar apenas o documento no aplicativo oficial. Foto: Marcelo Camargo / Agencia Brasil
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A redução de custos é um dos principais objetivos da nova proposta. Dependendo do estado e das escolhas do candidato, o valor total pode cair significativamente. Foto: Michel Corvello- Ministério do Trabalho
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Mesmo com as mudanças, o processo ainda exige exames médicos e psicológicos. Essas etapas continuam obrigatórias para garantir a aptidão do futuro motorista. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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O caminho para solicitar a CNH começa com o cadastro online. A partir daí, o candidato segue para o curso teórico e, depois, para as avaliações exigidas. Foto: Divulgação Governo do Espírito Santo
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As provas teórica e prática continuam sendo aplicadas pelos Detrans estaduais. Elas permanecem como etapas obrigatórias para a obtenção da habilitação. Foto: Divulgação / Governo do Estado de São Paulo
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Após a aprovação, o condutor recebe a Permissão para Dirigir (PPD). Esse documento provisório tem validade de um ano antes da emissão da CNH definitiva. Foto: Governo de MG
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Durante o período da PPD, o motorista precisa evitar infrações graves ou gravíssimas. O cumprimento das regras é essencial para garantir a habilitação definitiva. Foto: Freepik