Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

A importância dos óculos escuros para a visão

RF
Redação Flipar
  • A ideia de proteger os olhos da claridade não é nova. Os povos inuítes, habitantes de regiões árticas, criaram há séculos peças rudimentares feitas de ossos ou marfim, com pequenas fendas para enxergar, que funcionavam como barreiras contra o reflexo intenso da neve.
    A ideia de proteger os olhos da claridade não é nova. Os povos inuítes, habitantes de regiões árticas, criaram há séculos peças rudimentares feitas de ossos ou marfim, com pequenas fendas para enxergar, que funcionavam como barreiras contra o reflexo intenso da neve. Foto: Simon/Pixabay
  • Já na Roma Antiga, o imperador Nero teria assistido a combates de gladiadores usando esmeraldas polidas, para reduzir o brilho.
    Já na Roma Antiga, o imperador Nero teria assistido a combates de gladiadores usando esmeraldas polidas, para reduzir o brilho. Foto: Glyptothek_Munich
  • A consolidação do acessório como conhecemos hoje ocorreu apenas no século 20.
    A consolidação do acessório como conhecemos hoje ocorreu apenas no século 20. Foto: Pxhere
  • A indústria óptica ganhou força nos Estados Unidos nos anos 1920 e 1930, quando surgiram as primeiras produções em larga escala.
    A indústria óptica ganhou força nos Estados Unidos nos anos 1920 e 1930, quando surgiram as primeiras produções em larga escala. Foto: Pixabay
  • Hollywood teve papel decisivo nesse processo. Astros do cinema popularizaram os óculos escuros como símbolo de charme, mistério e modernidade.
    Hollywood teve papel decisivo nesse processo. Astros do cinema popularizaram os óculos escuros como símbolo de charme, mistério e modernidade. Foto: - Divulgação
  • Marcas passaram a associar seus modelos ao estilo de vida glamoroso da época, reforçando uma relação que se mantém até hoje entre óculos, moda e identidade.
    Marcas passaram a associar seus modelos ao estilo de vida glamoroso da época, reforçando uma relação que se mantém até hoje entre óculos, moda e identidade. Foto: Pixabay
  • A Segunda Guerra Mundial também foi um marco. Pilotos da Força Aérea norte-americana receberam modelos especiais para lidar com o excesso de luz em grandes altitudes. Esse fato deu origem às famosas “aviator”, que mais tarde migraram das pistas de guerra para as ruas como ícone de estilo.
    A Segunda Guerra Mundial também foi um marco. Pilotos da Força Aérea norte-americana receberam modelos especiais para lidar com o excesso de luz em grandes altitudes. Esse fato deu origem às famosas “aviator”, que mais tarde migraram das pistas de guerra para as ruas como ícone de estilo. Foto: Pixabay
  • Desde então, modelos clássicos se multiplicaram, acompanhando tendências culturais e sociais em diferentes décadas - do visual rebelde dos anos 1950 ao colorido psicodélico dos anos 1970 e às linhas minimalistas dos anos 2000.
    Desde então, modelos clássicos se multiplicaram, acompanhando tendências culturais e sociais em diferentes décadas - do visual rebelde dos anos 1950 ao colorido psicodélico dos anos 1970 e às linhas minimalistas dos anos 2000. Foto: Pixabay
  • Apesar do caráter estético, a função de proteção ocular é a mais relevante em relação aos óculos escuros.
    Apesar do caráter estético, a função de proteção ocular é a mais relevante em relação aos óculos escuros. Foto: Pixabay
  • Isso porque a radiação ultravioleta - UVA e UVB - , presente mesmo em dias nublados, pode provocar problemas sérios, como fotoqueratite, que é uma espécie de “queimadura” nos olhos, catarata precoce e até lesões degenerativas na retina. Crianças e idosos estão entre os grupos mais vulneráveis.
    Isso porque a radiação ultravioleta - UVA e UVB - , presente mesmo em dias nublados, pode provocar problemas sérios, como fotoqueratite, que é uma espécie de “queimadura” nos olhos, catarata precoce e até lesões degenerativas na retina. Crianças e idosos estão entre os grupos mais vulneráveis. Foto: Sol - Calor e trabalho - Flickr carlosbezz
  • Por isso, médicos oftalmologistas reforçam que o cuidado deve ir além da escolha do modelo. É essencial verificar se as lentes possuem certificação contra raios UV.
    Por isso, médicos oftalmologistas reforçam que o cuidado deve ir além da escolha do modelo. É essencial verificar se as lentes possuem certificação contra raios UV. Foto: Pixabay
  • Usar óculos escuros sem essa proteção pode ser mais arriscado do que não usar nada, já que a dilatação da pupila provocada por lentes escuras facilita a entrada de radiação nociva.
    Usar óculos escuros sem essa proteção pode ser mais arriscado do que não usar nada, já que a dilatação da pupila provocada por lentes escuras facilita a entrada de radiação nociva. Foto: Rossche/Wikimedia Commons
  • Outro ponto de atenção é a qualidade das lentes. As mal fabricadas podem causar distorções visuais, dores de cabeça e fadiga ocular. O ideal é buscar indicação profissional e priorizar produtos de procedência confiável.
    Outro ponto de atenção é a qualidade das lentes. As mal fabricadas podem causar distorções visuais, dores de cabeça e fadiga ocular. O ideal é buscar indicação profissional e priorizar produtos de procedência confiável. Foto: Pixabay
  • Óculos de sol também devem ser adaptados a situações específicas. Modelos polarizados, por exemplo, ajudam a reduzir reflexos em superfícies como água e asfalto, sendo recomendados para motoristas, ciclistas e praticantes de esportes ao ar livre.
    Óculos de sol também devem ser adaptados a situações específicas. Modelos polarizados, por exemplo, ajudam a reduzir reflexos em superfícies como água e asfalto, sendo recomendados para motoristas, ciclistas e praticantes de esportes ao ar livre. Foto: Pixabay
  • Para além da saúde, os óculos escuros carregam um peso simbólico e cultural. Celebridades os utilizam para preservar a privacidade, transmitir atitude ou reforçar uma imagem pública.
    Para além da saúde, os óculos escuros carregam um peso simbólico e cultural. Celebridades os utilizam para preservar a privacidade, transmitir atitude ou reforçar uma imagem pública. Foto: Instagram
  • Em muitos contextos sociais, o acessório está associado à ideia de status e poder.
    Em muitos contextos sociais, o acessório está associado à ideia de status e poder. Foto: Pixabay
  • Já no cotidiano, tornou-se sinônimo de lazer, descanso e estilo, especialmente em países ensolarados como o Brasil, onde o uso vai além da moda e se torna questão de prevenção médica.
    Já no cotidiano, tornou-se sinônimo de lazer, descanso e estilo, especialmente em países ensolarados como o Brasil, onde o uso vai além da moda e se torna questão de prevenção médica. Foto: Pixabay
  • Hoje, os óculos escuros representam um ponto de encontro entre passado e presente, tradição e tecnologia.
    Hoje, os óculos escuros representam um ponto de encontro entre passado e presente, tradição e tecnologia. Foto: Reprodução/Youtube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay