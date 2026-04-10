Galeria
Cruzeiros fluviais exploram culturas locais e até atravessam países inteiros; conheça os mais famosos
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Rio Danúbio (Europa Central): Um dos itinerários mais clássicos do mundo, atravessa países como Áustria e Hungria, conectando capitais históricas como Viena e Budapeste, com direito a palácios imperiais, música clássica e castelos medievais pelo caminho. Foto: veronika szappanos/Pixabay
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O destaque é a navegação noturna pelas luzes do parlamento húngaro e a chance de visitar três ou quatro países em uma única semana com paradas em centros históricos preservados. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Rio Reno (Alemanha e região alpina): Famoso pelo trecho com a maior concentração de castelos medievais do mundo, os cruzeiros pelo Rio Reno são repletos de vinhedos em encostas, fortalezas e vilarejos românticos. Foto: Flickr - Gary Bembridge
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A viagem é marcada por degustações de vinhos brancos locais e visitas a cidades como Estrasburgo, onde a arquitetura germânica milenar e os canais criam um cenário de conto de fadas. Foto: Pexels/Jimmys Pixels
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Rio Sena (França): Muito procurado por quem deseja explorar a cultura francesa além de Paris. O percurso inclui cidades ligadas ao impressionismo, vilas normandas e cenários retratados por artistas como Claude Monet. Foto: Divulgac?a?o
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Rio Nilo (Egito): Considerado um dos cruzeiros históricos mais impressionantes do planeta, conecta templos monumentais entre Luxor e Assuã. Durante o trajeto, é possível observar sítios arqueológicos milenares e compreender a base da civilização egípcia. Foto: DEZALB/Pixabay
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Rio Yangtzé (China): Destaca para as paisagens dramáticas das Três Gargantas e pela travessia próxima à monumental Barragem das Três Gargantas. O roteiro combina natureza grandiosa, engenharia moderna e contato com tradições chinesas antigas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube SerendiFoodie
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Rio Mekong (Vietnã e Camboja): O roteiro foca na imersão cultural e espiritual, passando por mercados flutuantes e vilas artesanais. A viagem facilita o acesso a templos remotos e proporciona uma visão da rotina dos camponeses, combinando gastronomia exótica com paisagens de selvas e arrozais. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Tips For Travellers
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Rio Amazonas (Brasil e países vizinhos): Focado em expedições de natureza, oferece trilhas na mata, imersão noturna na floresta, observação de fauna exótica e visitas a comunidades indígenas. Foto: Janailton Falcão/Amazonastur
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O grande atrativo dos cruzeiros pelo Rio Amazonas é o luxo sustentável que permite explorar a maior biodiversidade do planeta com o conforto de uma hotelaria de alto padrão em áreas remotas. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
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Rio Mississippi (Estados Unidos): Operado por navios que imitam os clássicos vapores de roda do século 19, este cruzeiro é focado em história e música. O trajeto entre Memphis e Nova Orleans celebra o berço do jazz e do blues, explora antigas plantações e experiências gastronômicas regionais. Foto: Pexels/Bob Felderman