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Paisagem impressiona até astronautas! Delta do Okavango é um dos fenômenos mais improváveis da natureza

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Redação Flipar
  • Localizado em Botsuana, o Delta do Okavango se destaca como uma das formações naturais mais incomuns do planeta por surgir no interior do Deserto do Kalahari, criando uma extensa área úmida em meio a uma região árida.
    Localizado em Botsuana, o Delta do Okavango se destaca como uma das formações naturais mais incomuns do planeta por surgir no interior do Deserto do Kalahari, criando uma extensa área úmida em meio a uma região árida. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
  • Diferentemente da maioria dos grandes deltas do mundo, ele não deságua no oceano; em vez disso, suas águas se dissipam por meio da infiltração no solo e de uma intensa evaporação. Esse fenômeno transforma o Okavango em um dos maiores sistemas de drenagem interna existentes na Terra.
    Diferentemente da maioria dos grandes deltas do mundo, ele não deságua no oceano; em vez disso, suas águas se dissipam por meio da infiltração no solo e de uma intensa evaporação. Esse fenômeno transforma o Okavango em um dos maiores sistemas de drenagem interna existentes na Terra. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • As águas que alimentam o delta têm origem nas chuvas sazonais das terras altas de Angola, que percorrem milhares de quilômetros até inundar a região justamente durante a estação seca local.
    As águas que alimentam o delta têm origem nas chuvas sazonais das terras altas de Angola, que percorrem milhares de quilômetros até inundar a região justamente durante a estação seca local. Foto: Flickr - Joachim Huber
  • Durante o período de cheia, o delta pode ultrapassar 15 mil km² e se reorganiza continuamente com a formação de novos canais, lagoas e ilhas temporárias, criando um imenso oásis verdejante visível do espaço.
    Durante o período de cheia, o delta pode ultrapassar 15 mil km² e se reorganiza continuamente com a formação de novos canais, lagoas e ilhas temporárias, criando um imenso oásis verdejante visível do espaço. Foto: Wikimedia Commons/Envisat satellite
  • Essa dinâmica hídrica transforma a paisagem em um refúgio vital para a biodiversidade africana, abrigando elefantes, leões, hipopótamos, crocodilos e inúmeras espécies de aves.
    Essa dinâmica hídrica transforma a paisagem em um refúgio vital para a biodiversidade africana, abrigando elefantes, leões, hipopótamos, crocodilos e inúmeras espécies de aves. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • A alternância entre períodos secos e alagados favorece a criação de diferentes habitats e amplia a diversidade ecológica da região, em uma área que não suportaria um ecossistema tão rico em condições normais.
    A alternância entre períodos secos e alagados favorece a criação de diferentes habitats e amplia a diversidade ecológica da região, em uma área que não suportaria um ecossistema tão rico em condições normais. Foto: Panoramio - Pavel Špindler
  • Geologicamente, a existência do Delta do Okavango está ligada a processos antigos que desviaram o curso do rio para uma depressão tectônica, impedindo que ele alcançasse o mar.
    Geologicamente, a existência do Delta do Okavango está ligada a processos antigos que desviaram o curso do rio para uma depressão tectônica, impedindo que ele alcançasse o mar. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
  • Além de sua relevância ecológica, o Okavango oferece uma das visões mais marcantes para astronautas na órbita terrestre. Imagens de satélite mostram o que parece ser uma
    Além de sua relevância ecológica, o Okavango oferece uma das visões mais marcantes para astronautas na órbita terrestre. Imagens de satélite mostram o que parece ser uma "rede de veias" no meio do deserto. Foto: Domínio Público/NASA
  • Contudo, esse equilíbrio delicado enfrenta ameaças crescentes devido às mudanças climáticas e às intervenções humanas nas nascentes, o que exige esforços contínuos de preservação para garantir a sobrevivência desse sistema hídrico fascinante.
    Contudo, esse equilíbrio delicado enfrenta ameaças crescentes devido às mudanças climáticas e às intervenções humanas nas nascentes, o que exige esforços contínuos de preservação para garantir a sobrevivência desse sistema hídrico fascinante. Foto: Flickr - Joachim Huber
  • Considerado um dos maiores deltas interiores do mundo com cerca de 2 milhões de hectares de áreas protegidas, o Okavango foi incluído como Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 2014.
    Considerado um dos maiores deltas interiores do mundo com cerca de 2 milhões de hectares de áreas protegidas, o Okavango foi incluído como Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 2014. Foto: Flickr - Joachim Huber
  • Hoje, o delta desempenha papel essencial para comunidades locais, que utilizam suas águas para pesca, transporte e agricultura tradicional. O turismo também é uma atividade importante, especialmente os safáris ecológicos realizados em veículos, barcos e canoas tradicionais chamadas mokoros.
    Hoje, o delta desempenha papel essencial para comunidades locais, que utilizam suas águas para pesca, transporte e agricultura tradicional. O turismo também é uma atividade importante, especialmente os safáris ecológicos realizados em veículos, barcos e canoas tradicionais chamadas mokoros. Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
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