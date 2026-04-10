Nova lei que regulamenta profissão de doulas no Brasil é celebrada por especialistas; veja o que muda

"Os estudos que mostram que se se a doula acompanhou o pré-natal, se a doula acompanhou o parto, a violência foi menor. O índice de cesárea foi menor. O sofrimento foi menor e a gratidão das mulheres no momento tão importante da geração da vida foi melhor", comentou o ministro. Foto: Reproduc?a?o/pch.vector