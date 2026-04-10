Por que a maisena é tão usada na culinária?

Na culinária, a maisena é muito utilizada como espessante. Quando aquecida em líquidos, ela sofre um processo chamado de gelatinização, no qual ela absorve água e aumenta de volume, deixando, assim, aquele líquido com uma textura mais densa. Por isso, é comum em receitas como mingaus, cremes, molhos e sobremesas para dar consistência. Além disso, a maisena também pode ser usada para dar leveza a massas, como bolos e biscoitos. Daí é que surge o biscoito de maisena. Foto: Divulgação