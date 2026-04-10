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Casas trogloditas: o que são, como e onde são construídas

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Redação Flipar
  • O termo vem do grego trogle, que significa buraco, e duo, que significa entrar, e se refere às
    O termo vem do grego trogle, que significa buraco, e duo, que significa entrar, e se refere às "pessoas que habitam buracos ou cavernas". Essa técnica foi desenvolvida devido ao clima rigoroso e à dificuldade de acesso a outros tipos de materiais. Essas habitações utilizam o espaço natural, diferentemente de construções comuns de tijolo ou madeira, e diminuem a necessidade de outros materiais. Foto: Wikimedia Commons / Yamen
  • Há três tipos diferentes de casas trogloditas na Tunísia: as cavadas diretamente na terra, as construídas em grutas pré-existentes e as escavadas diretamente na rocha. A região em volta de Matmata, por exemplo, é conhecida pelas casas cavadas diretamente na terra. Nelas, há um fosso central de luz, onde fica o pátio central da casa. A partir desse cômodo, a casa cresce para os lados, com quartos e outros cômodos.
    Há três tipos diferentes de casas trogloditas na Tunísia: as cavadas diretamente na terra, as construídas em grutas pré-existentes e as escavadas diretamente na rocha. A região em volta de Matmata, por exemplo, é conhecida pelas casas cavadas diretamente na terra. Nelas, há um fosso central de luz, onde fica o pátio central da casa. A partir desse cômodo, a casa cresce para os lados, com quartos e outros cômodos. Foto: Reprodução Youtube
  • Já nas outras regiões do sul, o relevo é marcado por montanhas rochosas que abrigam grutas e cavernas, além de paredões de rocha sedimentar mais fáceis de escavar. Essas características naturais favoreciam a construção de outros tipos de casas trogloditas, adaptadas às condições do terreno.
    Já nas outras regiões do sul, o relevo é marcado por montanhas rochosas que abrigam grutas e cavernas, além de paredões de rocha sedimentar mais fáceis de escavar. Essas características naturais favoreciam a construção de outros tipos de casas trogloditas, adaptadas às condições do terreno. Foto: Wikimedia Commons / LBM1948
  • Em algumas regiões, essas casas evoluíram para verdadeiras comunidades subterrâneas, com várias moradias interligadas por corredores e espaços comuns. Esse tipo de organização permitia que grupos de pessoas compartilhassem recursos, áreas de convivência e trazia uma sensação de maior segurança.
    Em algumas regiões, essas casas evoluíram para verdadeiras comunidades subterrâneas, com várias moradias interligadas por corredores e espaços comuns. Esse tipo de organização permitia que grupos de pessoas compartilhassem recursos, áreas de convivência e trazia uma sensação de maior segurança. Foto: Wikimedia Commons / Yamen
  • Uma dúvida bastante comum em relação a esses tipos de construção é sobre o banheiro. Na época, as casas não possuíam banheiro interno, e as necessidades fisiológicas eram feitas do lado de fora, geralmente em áreas próximas ao espaço destinado aos animais. Já em relação ao banho, devido ao clima, não havia a necessidade de banhos frequentes. Mas, com o passar do tempo, as moradias ainda habitadas acabaram por incorporar o cômodo na construção de diferentes maneiras.
    Uma dúvida bastante comum em relação a esses tipos de construção é sobre o banheiro. Na época, as casas não possuíam banheiro interno, e as necessidades fisiológicas eram feitas do lado de fora, geralmente em áreas próximas ao espaço destinado aos animais. Já em relação ao banho, devido ao clima, não havia a necessidade de banhos frequentes. Mas, com o passar do tempo, as moradias ainda habitadas acabaram por incorporar o cômodo na construção de diferentes maneiras. Foto: Reprodução Youtube
  • Esse tipo de construção permitiu que comunidades antigas se protegessem das condições climáticas, já que o isolamento térmico é uma das maiores vantagens das casas trogloditas. Isso porque a espessura das paredes rochosas mantém a temperatura interna relativamente constante, ou seja, esses tipos de construções conseguem manter o interior da habitação mais fresco em dias quentes e mais aquecido em dias frios.
    Esse tipo de construção permitiu que comunidades antigas se protegessem das condições climáticas, já que o isolamento térmico é uma das maiores vantagens das casas trogloditas. Isso porque a espessura das paredes rochosas mantém a temperatura interna relativamente constante, ou seja, esses tipos de construções conseguem manter o interior da habitação mais fresco em dias quentes e mais aquecido em dias frios. Foto: Reprodução Youtube
  • Além da proteção ao clima, as casas trogloditas também ofereciam segurança contra invasores e animais selvagens. O acesso controlado e, em alguns casos, passagens estreitas dificultavam ataques e facilitavam a vigilância, o que ajudava na proteção dos moradores. Essa característica tornavam esse tipo de habitação uma alternativa estratégica em regiões mais vulneráveis.
    Além da proteção ao clima, as casas trogloditas também ofereciam segurança contra invasores e animais selvagens. O acesso controlado e, em alguns casos, passagens estreitas dificultavam ataques e facilitavam a vigilância, o que ajudava na proteção dos moradores. Essa característica tornavam esse tipo de habitação uma alternativa estratégica em regiões mais vulneráveis. Foto: Reprodução Youtube
  • A durabilidade desse tipo de construção é outro ponto forte. Diferente de casas feitas de materiais orgânicos, que se deterioram mais rápido, as casas trogloditas podem permanecer intactas por séculos, desde que não sejam expostas à erosão intensa ou à água em excesso.
    A durabilidade desse tipo de construção é outro ponto forte. Diferente de casas feitas de materiais orgânicos, que se deterioram mais rápido, as casas trogloditas podem permanecer intactas por séculos, desde que não sejam expostas à erosão intensa ou à água em excesso. Foto: Reprodução Youtube
  • Apesar de suas vantagens, a construção de casas trogloditas exigia bastante esforço físico. Escavar rochas demandava tempo e força, e cada nova sala precisava ser cuidadosamente planejada para evitar desmoronamentos. Entretanto, com o passar do tempo e o surgimento de novos materiais, tecnologias e técnicas de construção, como as construções em alvenaria, aliado ao êxodo de pessoas para os centros urbanos, muitas casas e cidades foram abandonadas.
    Apesar de suas vantagens, a construção de casas trogloditas exigia bastante esforço físico. Escavar rochas demandava tempo e força, e cada nova sala precisava ser cuidadosamente planejada para evitar desmoronamentos. Entretanto, com o passar do tempo e o surgimento de novos materiais, tecnologias e técnicas de construção, como as construções em alvenaria, aliado ao êxodo de pessoas para os centros urbanos, muitas casas e cidades foram abandonadas. Foto: Reprodução Youtube
  • É comum encontrar localidades com o termo “nova” na frente, enquanto a antiga cidade é preservada como referência histórica. Hoje em dia, inclusive, muitas casas construídas há muito tempo são consideradas patrimônios históricos e ainda podem ser visitadas. Ainda assim, há muitas pessoas que continuam a habitar esse tipo de casa.
    É comum encontrar localidades com o termo “nova” na frente, enquanto a antiga cidade é preservada como referência histórica. Hoje em dia, inclusive, muitas casas construídas há muito tempo são consideradas patrimônios históricos e ainda podem ser visitadas. Ainda assim, há muitas pessoas que continuam a habitar esse tipo de casa. Foto: Wikimedia Commons/ LBM1948
  • Em resumo, as casas trogloditas são ótimos exemplos da engenharia antiga e da adaptação do ser humano ao ambiente, às suas necessidades e aos recursos disponíveis. Elas combinam proteção, durabilidade e eficiência. Hoje em dia, ainda são habitáveis e muitas também funcionam como pontos turísticos e até hotéis para turistas.
    Em resumo, as casas trogloditas são ótimos exemplos da engenharia antiga e da adaptação do ser humano ao ambiente, às suas necessidades e aos recursos disponíveis. Elas combinam proteção, durabilidade e eficiência. Hoje em dia, ainda são habitáveis e muitas também funcionam como pontos turísticos e até hotéis para turistas. Foto: Reprodução Youtube
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