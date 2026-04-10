Casas trogloditas: o que são, como e onde são construídas

Uma dúvida bastante comum em relação a esses tipos de construção é sobre o banheiro. Na época, as casas não possuíam banheiro interno, e as necessidades fisiológicas eram feitas do lado de fora, geralmente em áreas próximas ao espaço destinado aos animais. Já em relação ao banho, devido ao clima, não havia a necessidade de banhos frequentes. Mas, com o passar do tempo, as moradias ainda habitadas acabaram por incorporar o cômodo na construção de diferentes maneiras. Foto: Reprodução Youtube