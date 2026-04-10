Flúor é vilão perigoso ou aliado? Conheça aplicações pouco conhecidas

Embora o flúor ofereça riscos em sua forma elementar, não se pode afirmar categoricamente que ele é o mais perigoso da tabela. Outros elementos, como o rádio ou o polônio, apresentam riscos ainda maiores devido à radioatividade. Portanto, o conceito de “mais perigoso” depende do tipo de ameaça envolvida. Foto: tabelaperiodica.org - creative commons