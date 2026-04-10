Útil desde a antiguidade, palha evoluiu pela versatilidade

A palha é fácil de transportar e trabalhar; leve e flexível. É esteticamente agradável, com apelo rústico e natural. Mas tambem há desvantagens. A palha é sensível à umidade, podendo apodrecer ou mofar. É inflamável e, portanto, exige cuidado em locais quentes ou próximos ao fogo. Foto: -Flickr SBA73