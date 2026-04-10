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Verniz nem sempre funciona: conheça as madeiras que desafiam o acabamento
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Espécies como a teca, amplamente utilizada em áreas externas e na construção naval, possuem alta concentração de substâncias oleosas que funcionam como proteção natural contra umidade e pragas, mas que, por outro lado, dificultam a penetração de vernizes tradicionais. Foto: Philipp Zinger/Wikimédia Commons
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Outro grupo que apresenta desafios são as madeiras resinosas, como alguns tipos de pinus. A resina pode migrar para a superfície ao longo do tempo, criando uma barreira que impede a aderência uniforme do acabamento. Esse fenômeno pode resultar em manchas, descascamento ou secagem irregular do verniz, especialmente em ambientes com variações de temperatura. Foto: Divulgação
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Além disso, há madeiras de densidade muito elevada, como o ipê e o cumaru, que também tendem a apresentar baixa absorção de produtos de acabamento. Por serem extremamente compactas, essas espécies dificultam a penetração do verniz, fazendo com que ele permaneça mais na superfície, o que pode reduzir sua fixação e aumentar o risco de desgaste precoce. Foto: Divulgação
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Outro aspecto relevante é a preparação da superfície. Mesmo em madeiras consideradas “difíceis”, processos como lixamento adequado, limpeza profunda e uso de seladoras podem melhorar significativamente a aderência do verniz. Em alguns casos, o uso de solventes específicos para remover o excesso de óleo natural antes da aplicação também é recomendado por especialistas. Foto: Reprodução do youtube canal Rodrigo Pioto | Marcenaria
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Diante dessas limitações, profissionais do setor costumam optar por alternativas ao verniz tradicional. Óleos naturais, stains e acabamentos impregnantes são frequentemente indicados para essas madeiras, pois penetram melhor nas fibras e acompanham suas características naturais, oferecendo proteção sem comprometer a estética. Foto: Reprodução do youtube canal Rodrigo Pioto | Marcenaria
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O conhecimento das propriedades de cada tipo de madeira é fundamental para garantir um acabamento de qualidade. Ignorar essas características pode resultar em retrabalho e custos adicionais, além de comprometer a aparência final da peça. Por isso, a escolha do produto de acabamento deve levar em conta não apenas o efeito desejado, mas também a compatibilidade com a espécie utilizada. Foto: Reprodução do youtube