Verniz nem sempre funciona: conheça as madeiras que desafiam o acabamento

O conhecimento das propriedades de cada tipo de madeira é fundamental para garantir um acabamento de qualidade. Ignorar essas características pode resultar em retrabalho e custos adicionais, além de comprometer a aparência final da peça. Por isso, a escolha do produto de acabamento deve levar em conta não apenas o efeito desejado, mas também a compatibilidade com a espécie utilizada. Foto: Reprodução do youtube