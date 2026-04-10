Como em ‘Moby Dick’! Cientistas fazem registro inédito de baleias-cachalote dando cabeçadas

A análise dos pesquisadores trouxe ainda um dado surpreendente. Ao contrário do que se imaginava, não são os machos adultos os principais responsáveis por esse tipo de interação, mas sim indivíduos mais jovens. A constatação levanta novas hipóteses sobre a função desse comportamento, especialmente no que diz respeito à organização social do grupo e às relações entre seus membros. Foto: Reprodução do Youtube Canal Headbutting Sperm Whales