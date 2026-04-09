Gastronomia
Aproveite a sobra da comida em pratos criativos com sabor
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Sobras do molho de cachorro-quente Foto: Youtube/Nandu Andrade
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Uma opção prática para aproveitar o molho do cachorro-quente da noite anterior pode ser pode utilizá-lo para incrementar um novo molho de tomate caseiro para macarrão. Geralmente, as receitas de molho feitas em casa levam algum extrato ou molho em lata para dar consistência aos tomates frescos, batidos no liquidificador, e posteriormente temperados na panela com cebolas e alho. Para evitar abrir outro tomate enlatado e utilizar o que acabaria no lixo, pode-se usar as sobras do molho de cachorro- Foto: Youtube/Menino Prendado
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Sobras de arroz dormido Foto: Youtube/Gastronomismo
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Arroz piamontese: esta receita é perfeita para quem tem arroz cozido na geladeira, pois é feita tradicionalmente com o arroz dormido. Muito simples e fácil de fazer, basta apenas arroz, champignons, queijo muçarela, creme de leite e vinho branco seco. Foto: Youtube/Canal CookFork
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Sobra de feijão dormido Foto: Youtube/Cozinhando com a Gabi
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Tutu: um ótimo jeito de aproveitar o feijão cozido guardado é incorporar farinha de mandioca até que se forme uma massa consistente. Pode-se temperá-lo antes da adição de farinha com bacon, linguiça calabresa, ovos cozidos, ervas frescas, como coentro e salsa, e pimenta. Foto: Youtube/TudoGostoso
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Carne de panela Foto: Youtube/Nandu Andrade
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Croquete de carne: as sobras de carne de panela rendem um prato delicioso típico dos botecos pelo Brasil. O croquete de carne é feito com a carne já temperada e com uma adição de farinha de trigo diluída em leite, o que serve para dar a textura característica e ajudar a enrolar no típico formato do bolinho. Foto: Youtube/Isamara Amâncio
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Frango assado do domingo Foto: Youtube/Receitas do Pai
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Tapioca de frango: os recheios da famosa e querida tapioca são os mais variados, sendo eles salgados ou doces. Uma alternativa de recheio saboroso pode ser feita com as sobras do frango assado dos almoços de domingo: basta fazer a tapioca como de costume e esquentar os pedaços de frango em uma frigideira com um fio de azeite, cebolas e terminar com queijo muçarela por cima. Foto: Youtube/Duduxo Alimentos
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Sobras do alho-poró Foto: Youtube/Cozinha Bach
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Raiz de alho-poró: nem todo mundo sabe, mas a raiz do alho-poró não deve ser jogada no lixo, pois pode ser utilizada para acompanhar outros preparos. Ao se fritar a raiz do alho-poró ganha-se em textura devido à crocância proveniente da técnica; além disso, ela é muito utilizada para ornamentar risotos, sopas ou saladas. Foto: Youtube/Vai Com Pão
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Talos de couve Foto: Youtube/Victor Horta na Varanda
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Arroz de talos: os talos de vegetais, como couve, brócolis, espinafre, agrião etc. além de serem muito nutritivos, fonte de diversas vitaminas, podem se tornar muito saborosos quando utilizados em caldos, omeletes ou neste arroz, o qual é preparado na forma de um risoto (à base de caldo de legumes, carne, etc.) e servido com queijo parmesão ralado por cima. Foto: Reprodução Youtube
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Pão dormido Foto: Youtube/Que tal Cozinhar com Everson
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Croûtons: aquele pão dormido que ficou na cozinha durante um tempo e eventualmente se tornou endurecido pode e deve ser reaproveitado como, por exemplo, pudim de pão, rabanada ou croûtons feitos fritos ou assados com óleo, azeite ou manteiga, e utilizado para acompanhar sopas ou saladas. Foto: Youtube/Amante do Fogão
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Carne moída Foto: Youtube/Mãe de GÊMEOS - Glenya Taynara
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Quibe de forno recheado: embora seja feito tradicionalmente com o trigo para quibe misturado à carne moída crua, pode ser preparado com a carne cozida do dia anterior como recheio. Como a carne já estará cozida, para evitar que fique seca, pode-se adicionar um pouco de manteiga, cebolas (que soltam água naturalmente) e requeijão ou cream cheese. Foto: Youtube/Isamara Amâncio
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Abacaxi Foto: Youtube/Menino Prendado
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Suco das cascas de abacaxi: fácil de preparar e muito refrescante, este suco evita o desperdício ao se utilizar as cascas (parte mais nutritiva do fruto) do abacaxi batidas no liquidificador e coadas, capim limão, água e bastante gelo. Foto: Youtube/Cozinhando com Aline Brites