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Louva-a-deus: curiosidades do inseto que aparenta ‘se ajoelhar’

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Redação Flipar
  • Esse inseto não oferece perigo aos seres humanos. Ele não pica e não é venenoso.
    Esse inseto não oferece perigo aos seres humanos. Ele não pica e não é venenoso. Foto: Shiva Shankar wiki commons
  • O louva-a-deus tem visão em três dimensões e é um caçador eficaz, sendo usado para controle de pragas por jardineiros.
    O louva-a-deus tem visão em três dimensões e é um caçador eficaz, sendo usado para controle de pragas por jardineiros. Foto: pixabay
  • A forma de capturar as presas é tão especial que o louva-a-deus inspirou artes marciais no Oriente.
    A forma de capturar as presas é tão especial que o louva-a-deus inspirou artes marciais no Oriente. Foto: pixabay
  • Eles giram três partes do corpo - as patas dianteiras, as patas traseiras e o abdômen - em direções diferentes. Tudo calculado: o tempo, os movimentos e a sincronização.
    Eles giram três partes do corpo - as patas dianteiras, as patas traseiras e o abdômen - em direções diferentes. Tudo calculado: o tempo, os movimentos e a sincronização. Foto: pixabay
  • Por não ter asas, ele usa o salto para pegar as presas. Sua velocidade chega a 1,4 km/h.
    Por não ter asas, ele usa o salto para pegar as presas. Sua velocidade chega a 1,4 km/h. Foto: pixabay
  • Por ser muito ágil e enérgico, ele consegue abater não apenas pequenos insetos, como moscas e mariposas, mas também lagartas, baratas e lagartixas. Em alguns casos, derruba até um pássaro.
    Por ser muito ágil e enérgico, ele consegue abater não apenas pequenos insetos, como moscas e mariposas, mas também lagartas, baratas e lagartixas. Em alguns casos, derruba até um pássaro. Foto: reprodução youtube
  • O louva-a-deus nasce do ovo colocado pela fÃªmea. Sua expectativa de vida Ã© de 1 ano.
    O louva-a-deus nasce do ovo colocado pela fÃªmea. Sua expectativa de vida Ã© de 1 ano. Foto: pixabay
  • O louva-a-deus faz pelo menos seis trocas de pele até atingir o tamanho adulto.
    O louva-a-deus faz pelo menos seis trocas de pele até atingir o tamanho adulto. Foto: pixabay
  • Os antigos achavam que o louva-a-deus dava sorte e que indicaria caminhos nas matas para que ninguém se perdesse.
    Os antigos achavam que o louva-a-deus dava sorte e que indicaria caminhos nas matas para que ninguém se perdesse. Foto: reprodução rede social
  • Em junho de 2022, um acontecimento inusitado ganhou as redes sociais. Um pequenino louva-a-deus passou por cirurgia após cair e se ferir no abdômen.
    Em junho de 2022, um acontecimento inusitado ganhou as redes sociais. Um pequenino louva-a-deus passou por cirurgia após cair e se ferir no abdômen. Foto: reprodução rede social
  • O louva-a-deus chamado de Karla foi levado pelo dono até a clínica veterinária Exotic Pets, em São Paulo, especializada no tratamento de animais não convencionais.
    O louva-a-deus chamado de Karla foi levado pelo dono até a clínica veterinária Exotic Pets, em São Paulo, especializada no tratamento de animais não convencionais. Foto: Reprodução / Google Street view
  • Ele passou por um procedimento cirúrgico delicado para um animal tão sensível. Ele ficou com os pontos e os donos e os profissionais da clínica torciam por sua recuperação.
    Ele passou por um procedimento cirúrgico delicado para um animal tão sensível. Ele ficou com os pontos e os donos e os profissionais da clínica torciam por sua recuperação. Foto: Reprodução redes sociais
  • O assunto viralizou nas redes sociais a partir das postagens do profissional que prestou assistência ao inseto. Muita gente entrou na torcida pelo bichinho.
    O assunto viralizou nas redes sociais a partir das postagens do profissional que prestou assistência ao inseto. Muita gente entrou na torcida pelo bichinho. Foto: reprodução rede social
  • O veterinário Luiz Fernando Guaraná compartilhou o caso nas redes sociais, afirmando o quanto essa experiência foi especial.
    O veterinário Luiz Fernando Guaraná compartilhou o caso nas redes sociais, afirmando o quanto essa experiência foi especial. "Hoje, foi dia de fazer um atendimento inusitado, único, uma experiência completamente diferente de todas as outras". Foto: Reprodução / M.V. Luiz Guarana? @vet.luizguarana
  • E ele acrescentou:
    E ele acrescentou: "Agora, quando me perguntarem que animal mais estranho que eu já atendi na clínica, a minha resposta, certamente, vai ser: louva-a-deus". A cirurgia, inicialmente, deu certo. Mas depois o louva-a-deus acabou morrendo. Foto: Reprodução / M.V. Luiz Guarana? @vet.luizguarana
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