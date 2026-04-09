Pseudofrutos: o que são, exemplos e distinções com os frutos verdadeiros

Ao mesmo tempo, desperta curiosidade no público, já que muitos pseudofrutos são consumidos diariamente sem que se saiba sua origem. Além do interesse científico, os pseudofrutos têm importância cultural e econômica. São parte da dieta em diversas regiões do mundo e movimentam cadeias produtivas inteiras. Reconhecer suas particularidades é valorizar tanto a ciência quanto o papel desses alimentos na vida cotidiana. Assim, os pseudofrutos revelam como a natureza transforma estruturas em recursos n Foto: Atamari wikimedia commons