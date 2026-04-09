Gala, Fuji e Red: diferentes tipos de maçã e com que elas combinam

Essa riqueza de opções fortalece a economia agrícola e amplia as opções para o consumidor. Além do sabor, as maçãs oferecem benefícios nutricionais importantes. São ricas em fibras, vitaminas e antioxidantes, ajudando na saúde digestiva e cardiovascular. A escolha da variedade pode influenciar o teor de açúcar e a textura, mas todas contribuem para uma dieta equilibrada. Assim, compreender as diferenças entre Gala, Fuji e Red é valorizar a riqueza dessa fruta tão presente em nossa mesa. Cada tip Foto: Imagem de Clarissa19 por Pixabay