A pérola selvagem da Normandia: as falésias de Étretat

As Falésias de Étretat encerram sua narrativa como um espetáculo que une natureza, arte e história que se entrelaçam em perfeita harmonia. Caminhar por suas trilhas é vivenciar a força do mar e do vento, enquanto o passado e o presente se encontram na grandiosidade das rochas. Uma experiência transformadora que permanece viva no coração e na memória de quem contempla esse cenário único. Foto: Imagem de mrsolow por Pixabay