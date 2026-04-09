Conjunto Moderno da Pampulha: marco da arquitetura moderna no Brasil

Inaugurado em 16 de maio de 1943, com a presença do presidente Getúlio Vargas e do então governador de Minas Gerais, Benedito Valadares, o conjunto tinha como edifícios principais um cassino, um salão de baile, o Iate Golfe Clube e a Igreja de São Francisco de Assis. Com o passar do tempo, esses edifícios passaram a ter outras funções, mas mantêm, em geral, a originalidade visual e conceitual. Foto: Divulgação