Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro: história, arquitetura e curiosidades

Pouco tempo depois, em 1737, a arquidiocese mudou novamente de local. Dessa vez, foi para a igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, onde ficou até a chegada da Família Real. Com isso, em 1808, aconteceu outra mudança e, então, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé foi elevada à condição de Capela Real e serviu como sede até a inauguração da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro no dia 15 de agosto de 1979. Foto: Reprodução Youtube