Mazzaropi: 114 anos de nascimento de um dos nomes mais populares do cinema nacional

Ao longo de sua carreira, Mazzaropi produziu e protagonizou mais de 30 filmes, muitos deles recordistas de público. Sua atuação ultrapassou o entretenimento, tornando-se parte do imaginário coletivo brasileiro, especialmente no interior do país. Seu legado também pode ser observado na preservação de sua memória, como no Museu Mazzaropi, localizado na cidade de Taubaté, onde viveu seus últimos anos. Foto: Divulgação