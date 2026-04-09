Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

‘Capital do Oeste Paulista’, Presidente Prudente atrai moradores em busca de qualidade de vida

RF
Redação Flipar
  • A história da cidade remonta ao início do século 20, quando a região ainda era marcada por grandes propriedades rurais. A fundação oficial ocorreu em 1917, liderada pelo coronel Francisco de Paula Goulart, com o objetivo de ocupar e desenvolver o interior paulista.
    A história da cidade remonta ao início do século 20, quando a região ainda era marcada por grandes propriedades rurais. A fundação oficial ocorreu em 1917, liderada pelo coronel Francisco de Paula Goulart, com o objetivo de ocupar e desenvolver o interior paulista. Foto: Arqmauricabral/Wikimédia Commons
  • O nome do município homenageia Prudente de Morais, primeiro presidente civil do país. O crescimento inicial foi impulsionado pela expansão da agricultura, especialmente do café, e pela chegada da ferrovia Sorocabana, que integrou a cidade a importantes rotas comerciais e acelerou sua urbanização.
    O nome do município homenageia Prudente de Morais, primeiro presidente civil do país. O crescimento inicial foi impulsionado pela expansão da agricultura, especialmente do café, e pela chegada da ferrovia Sorocabana, que integrou a cidade a importantes rotas comerciais e acelerou sua urbanização. Foto: Divulgação
  • Presidente Prudente está situada a cerca de 550 quilômetros da capital paulista, em uma posição estratégica que a transforma em referência regional para municípios vizinhos. Ao longo do tempo, deixou de depender da economia agrícola e passou a se destacar principalmente no setor de serviços, que hoje é o principal motor econômico local.
    Presidente Prudente está situada a cerca de 550 quilômetros da capital paulista, em uma posição estratégica que a transforma em referência regional para municípios vizinhos. Ao longo do tempo, deixou de depender da economia agrícola e passou a se destacar principalmente no setor de serviços, que hoje é o principal motor econômico local. Foto: Divulgação
  • O município também abriga centenas de indústrias, com destaque para segmentos como o alimentício, frigorífico, de bebidas, materiais de construção e transformação de plásticos. Parte dessa produção é destinada ao mercado externo, com exportações que incluem carne processada, derivados agrícolas e insumos industriais.
    O município também abriga centenas de indústrias, com destaque para segmentos como o alimentício, frigorífico, de bebidas, materiais de construção e transformação de plásticos. Parte dessa produção é destinada ao mercado externo, com exportações que incluem carne processada, derivados agrícolas e insumos industriais. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • O alto nível de desenvolvimento humano é resultado de avanços em áreas como educação, saúde e renda. Presidente Prudente apresenta IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) em torno de 0,846, o que a coloca na faixa considerada alta e entre os 200 municípios mais bem avaliados do país nesse indicador.
    O alto nível de desenvolvimento humano é resultado de avanços em áreas como educação, saúde e renda. Presidente Prudente apresenta IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) em torno de 0,846, o que a coloca na faixa considerada alta e entre os 200 municípios mais bem avaliados do país nesse indicador. Foto: Zekialves /Wikimédia Commons
  • Além dos indicadores socioeconômicos, a cidade também chama atenção pela infraestrutura urbana e oferta de serviços. O município abriga instituições de ensino superior de destaque, como a Unoeste (Universidade do Oeste Paulista) como a maior instituição particular, e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp.
    Além dos indicadores socioeconômicos, a cidade também chama atenção pela infraestrutura urbana e oferta de serviços. O município abriga instituições de ensino superior de destaque, como a Unoeste (Universidade do Oeste Paulista) como a maior instituição particular, e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp. Foto: Zekialves /Wikimédia Commons
  • Na área da saúde, Presidente Prudente é referência regional com unidades como o Hospital Regional de Presidente Prudente e o Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira, além de clínicas e centros especializados.
    Na área da saúde, Presidente Prudente é referência regional com unidades como o Hospital Regional de Presidente Prudente e o Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira, além de clínicas e centros especializados. Foto: Zekialves /Wikimédia Commons
  • O comércio diversificado e as boas opções de mobilidade, com trânsito que flui bem, completam a estrutura urbana, características que transformam o município em polo regional. Esse conjunto de fatores contribui para atrair novos moradores, especialmente estudantes, profissionais liberais e famílias em busca de uma rotina mais tranquila.
    O comércio diversificado e as boas opções de mobilidade, com trânsito que flui bem, completam a estrutura urbana, características que transformam o município em polo regional. Esse conjunto de fatores contribui para atrair novos moradores, especialmente estudantes, profissionais liberais e famílias em busca de uma rotina mais tranquila. Foto: Zekialves /Wikimédia Commons
  • No campo cultural e turístico, Presidente Prudente oferece espaços de lazer e convivência que reforçam sua qualidade de vida. Entre os destaques estão o Parque do Povo, um dos principais cartões-postais da cidade, e o Sesc Thermas, que reúne atividades culturais, esportivas e recreativas.
    No campo cultural e turístico, Presidente Prudente oferece espaços de lazer e convivência que reforçam sua qualidade de vida. Entre os destaques estão o Parque do Povo, um dos principais cartões-postais da cidade, e o Sesc Thermas, que reúne atividades culturais, esportivas e recreativas. Foto: Reprodução do Youtube
  • Espaços como o Parque Ecológico Cidade da Criança, voltado ao lazer familiar, a Praça 9 de Julho e equipamentos culturais como o Centro Cultural Matarazzo também fazem parte do cotidiano da cidade, que se destaca pelo ambiente acolhedor e pela sensação de segurança, frequentemente apontada como superior à de grandes centros urbanos.
    Espaços como o Parque Ecológico Cidade da Criança, voltado ao lazer familiar, a Praça 9 de Julho e equipamentos culturais como o Centro Cultural Matarazzo também fazem parte do cotidiano da cidade, que se destaca pelo ambiente acolhedor e pela sensação de segurança, frequentemente apontada como superior à de grandes centros urbanos. Foto: Zekialves /Wikimédia Commons
  • Com uma trajetória marcada por crescimento planejado e indicadores sociais positivos, Presidente Prudente se destaca como exemplo de cidade média brasileira que conseguiu aliar desenvolvimento econômico e qualidade de vida.
    Com uma trajetória marcada por crescimento planejado e indicadores sociais positivos, Presidente Prudente se destaca como exemplo de cidade média brasileira que conseguiu aliar desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Foto: Zekialves /Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay