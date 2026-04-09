Estilo de Vida
‘Capital do Oeste Paulista’, Presidente Prudente atrai moradores em busca de qualidade de vida
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A história da cidade remonta ao início do século 20, quando a região ainda era marcada por grandes propriedades rurais. A fundação oficial ocorreu em 1917, liderada pelo coronel Francisco de Paula Goulart, com o objetivo de ocupar e desenvolver o interior paulista. Foto: Arqmauricabral/Wikimédia Commons
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O nome do município homenageia Prudente de Morais, primeiro presidente civil do país. O crescimento inicial foi impulsionado pela expansão da agricultura, especialmente do café, e pela chegada da ferrovia Sorocabana, que integrou a cidade a importantes rotas comerciais e acelerou sua urbanização. Foto: Divulgação
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Presidente Prudente está situada a cerca de 550 quilômetros da capital paulista, em uma posição estratégica que a transforma em referência regional para municípios vizinhos. Ao longo do tempo, deixou de depender da economia agrícola e passou a se destacar principalmente no setor de serviços, que hoje é o principal motor econômico local. Foto: Divulgação
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O município também abriga centenas de indústrias, com destaque para segmentos como o alimentício, frigorífico, de bebidas, materiais de construção e transformação de plásticos. Parte dessa produção é destinada ao mercado externo, com exportações que incluem carne processada, derivados agrícolas e insumos industriais. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
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O alto nível de desenvolvimento humano é resultado de avanços em áreas como educação, saúde e renda. Presidente Prudente apresenta IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) em torno de 0,846, o que a coloca na faixa considerada alta e entre os 200 municípios mais bem avaliados do país nesse indicador. Foto: Zekialves /Wikimédia Commons
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Além dos indicadores socioeconômicos, a cidade também chama atenção pela infraestrutura urbana e oferta de serviços. O município abriga instituições de ensino superior de destaque, como a Unoeste (Universidade do Oeste Paulista) como a maior instituição particular, e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp. Foto: Zekialves /Wikimédia Commons
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Na área da saúde, Presidente Prudente é referência regional com unidades como o Hospital Regional de Presidente Prudente e o Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira, além de clínicas e centros especializados. Foto: Zekialves /Wikimédia Commons
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O comércio diversificado e as boas opções de mobilidade, com trânsito que flui bem, completam a estrutura urbana, características que transformam o município em polo regional. Esse conjunto de fatores contribui para atrair novos moradores, especialmente estudantes, profissionais liberais e famílias em busca de uma rotina mais tranquila. Foto: Zekialves /Wikimédia Commons
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No campo cultural e turístico, Presidente Prudente oferece espaços de lazer e convivência que reforçam sua qualidade de vida. Entre os destaques estão o Parque do Povo, um dos principais cartões-postais da cidade, e o Sesc Thermas, que reúne atividades culturais, esportivas e recreativas. Foto: Reprodução do Youtube
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Espaços como o Parque Ecológico Cidade da Criança, voltado ao lazer familiar, a Praça 9 de Julho e equipamentos culturais como o Centro Cultural Matarazzo também fazem parte do cotidiano da cidade, que se destaca pelo ambiente acolhedor e pela sensação de segurança, frequentemente apontada como superior à de grandes centros urbanos. Foto: Zekialves /Wikimédia Commons
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Com uma trajetória marcada por crescimento planejado e indicadores sociais positivos, Presidente Prudente se destaca como exemplo de cidade média brasileira que conseguiu aliar desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Foto: Zekialves /Wikimédia Commons