Animais
Descubra o que os pássaros adoram comer
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O alpiste é um dos alimentos mais oferecidos e apreciados por diversas espécies. Canários, pardais e periquitos costumam consumir os pequenos grãos com facilidade e frequência. Foto: Divulgação
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O painço também está entre as sementes favoritas das aves. Periquitos, rolinhas e pequenos pássaros de jardim se aproximam rapidamente quando esse alimento é disponibilizado. Foto: -Imagem de MYCCF por Pixabay
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Sementes de girassol são bastante nutritivas e atraem aves maiores. Bem-te-vis, sanhaços e até maritacas costumam se interessar pelos grãos ricos em energia. Foto: Imagem de Natthapat Aphichayananthanakul por Pixabay
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O milho, especialmente em grãos ou espigas, é outro alimento muito procurado. Pombos, galinhas e algumas aves silvestres se alimentam com facilidade quando encontram esse cereal. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
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Frutas maduras, como banana, costumam atrair sabiás e sanhaços. Cortadas em pedaços, elas liberam aroma doce que chama a atenção das aves frugívoras. Foto: Reprodução do Youtube
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A maçã também pode ser oferecida, sempre sem sementes. Pequenos pássaros urbanos apreciam a polpa macia e rica em água, principalmente em dias quentes. Foto: Reprodução do Youtube
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Mamão é uma das frutas mais eficientes para atrair aves coloridas. Sabiás, bem-te-vis e tiês se aproximam com frequência quando a fruta está bem madura. Foto: Reprodução do Youtube
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Goiaba e manga também fazem sucesso entre pássaros frugívoros. Essas frutas doces lembram a alimentação natural encontrada em árvores e quintais. Foto: Reprodução do Youtube
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Arroz cozido sem sal pode ser oferecido em pequenas quantidades. Pardais e pombos urbanos costumam se alimentar facilmente desse alimento simples. Foto: Reprodução do Youtube
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Folhas verdes e pequenos pedaços de legumes também podem complementar a dieta. Algumas aves bicam esses itens em busca de fibras e nutrientes variados. Foto: Reprodução do Youtube
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A água fresca é tão importante quanto a comida para atrair pássaros. Muitos se aproximam primeiro para beber ou se refrescar antes de procurar alimento. Foto: Reprodução do Youtube
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Oferecer alimentos naturais e sem temperos é essencial para a saúde das aves. Produtos industrializados, sal e açúcar devem sempre ser evitados. Foto: Graciela Santos/Arquivo pessoal
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Muitas pessoas ainda mantêm pássaros em gaiolas, prática que por décadas foi comum em casas brasileiras. No entanto, atualmente esse hábito é cada vez mais criticado por questões de bem-estar animal e respeito à vida silvestre. Foto: PM Ambiental SP
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A criação só pode ocorrer mediante regras específicas, como no caso de espécies domésticas ou aves silvestres devidamente registradas e anilhadas pelos órgãos ambientais competentes. Capturar pássaros na natureza ou mantê-los sem autorização é crime ambiental e pode gerar multa e detenção. Foto: Reprodução do Youtube
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Em algumas regiões, é comum que criadores prendam pedaços de jiló na gaiola para alimentar pássaros, já que o fruto é barato e fácil de oferecer. No entanto, especialistas lembram que ele deve ser apenas complemento ocasional, sempre fresco e sem tempero, além de reforçarem que a alimentação variada e o respeito ao bem-estar das aves são fundamentais. Foto: Reprodução do Youtube
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Especialistas e ambientalistas defendem que o ideal Ã© conviver com as aves livres, preservando seu comportamento natural. A observaÃ§Ã£o em jardins, praÃ§as e Ã¡reas verdes Ã© uma forma mais Ã©tica e sustentÃ¡vel de apreciar sua beleza e seu canto. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Flickr Alvaro Almeida
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