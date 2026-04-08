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Bolívia é vizinho pouco lembrado pelos brasileiros, mas tem atrativos para os turistas
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O Estado Plurinacional da Bolívia é um país da América do Sul, que faz fronteira com o Brasil ao norte e leste, Paraguai e Argentina ao sul, Chile e Peru ao oeste. Antes da colonização europeia, a região andina boliviana fazia parte do Império Inca (o maior da era pré-colombiana). Foto: Divulgação
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No século XVI, o Império Espanhol invadiu e conquistou essa região. Durante a maior parte do período colonial, este território era chamado Alto Peru ou Charcas e encontrava-se sob a administração do Vice-Reino do Peru, que abrangia a maioria das colônias espanholas da América do Sul. Foto: Imagem de connyklameth69 por Pixabay
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O país viveu dezesseis anos de guerras que se seguiram antes do estabelecimento da república, instituída por Simón Bolívar, em 6 de agosto de 1825. Desde então, o país tem passado por períodos de instabilidade política, ditaduras e problemas econômicos. Foto: Divulgação
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A Bolívia é uma república democrática, dividida em nove departamentos. Geograficamente, possui duas regiões distintas, o altiplano a oeste e as planícies do leste, cuja parte norte pertence à bacia Amazônica e a parte sul à bacia do Rio da Prata, da qual faz parte o Chaco boliviano. Foto: Divulgação
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Dentre suas principais atividades econômicas, destacam-se a agricultura, silvicultura, pesca, mineração, e bens de produção. Entre eles, tecidos, vestimentas, metais refinados e petróleo refinado. A Bolívia é muito rica em minerais, especialmente em estanho. Foto: Imagem de Marco Torrazzina por Pixabay
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A população boliviana, estimada em 10 milhões de habitantes, é multiétnica, possuindo ameríndios, mestiços, europeus, asiáticos e africanos. A principal língua falada é o espanhol, embora o aimará e o quíchua também sejam comuns. Além delas, outras 34 línguas indígenas são oficiais. Foto: Imagem de rainerwalker por Pixabay
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O território boliviano é habitado há mais de 12 mil anos. No local, foram formadas várias culturas, principalmente nos Andes. Dentre elas, destacam-se a cultura Tiwanaku e os reinos aymaras posteriores à expansão Wari. Estes reinos foram, por sua vez, anexados ao império Inca no século XIII. Foto: Geoffrey A. P. Groesbeck/Wikimédia Commons
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A conquista espanhola do império inca iniciou-se a partir de 1524 e foi concluída em 1533. O país se declarou independente em 6 de agosto de 1825. No ano seguinte, o libertador Simón Bolívar outorgou ao país a primeira constituição, que foi aprovada pelo congresso de Chuquisaca. Foto: pexels Denis Linine
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A cultura Tiwanaku se desenvolveu em torno do centro cerimonial homônimo próximo ao lago Titicaca. Posteriormente, a cultura inca estabeleceu um vasto império no século XV, pouco antes da chegada dos espanhóis. Foto: Arthur Posnansky/Wikimédia Commons
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A Bolívia é um Estado secular e garante a liberdade de religião. A Constituição estabelece que: "O Estado respeita e garante a liberdade de religião e de crenças espirituais, em concordância com sua visão de mundo. O Estado é independente da religião" Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
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O sítio arqueológico de Tiahuanaco é um dos principais pontos turísticos da Bolívia, sendo visitado por viajantes de todo o mundo. Está localizado na cidade de Tiahuanaco, conhecida como capital arqueológica do país, e fica no departamento de La Paz Foto: Flickr/Simon Délas
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El Sol de Mañana é uma área de atividade geotérmica localizada a sudoeste da Bolívia. Administrativamente está localizado no município de San Pablo de Lípez na província de Sud Lípez no departamento de Potosí. Esta área é caracterizada por intensa atividade vulcânica (incluindo fumarolas e gêiseres). Foto: Imagem de grebmot por Pixabay
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O lago Titicaca, situado na fronteira entre o Peru e a Bolívia, na Cordilheira dos Andes, é um dos maiores lagos da América do Sul e o curso d’água navegável mais alto do mundo. Considerado o local de origem dos incas, ele abriga várias ruínas. Foto: Imagem de Patrick Fransoo por Pixabay
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O Palacio Quemado (Palácio Queimado) é o nome popular da sede do governo da Bolívia, localizado na Praça Murillo, em La Paz. O palácio abriga os escritórios presidenciais e o gabinete do presidente. Seu nome recorda uma revolta ocorrida no século XIX, quando o edifício sofreu um incêndio. Foto: Rodrigo Achá/Wikimédia Commons
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Salar de Uyuni, nos Andes, sudoeste da Bolívia, é o maior deserto de sal do mundo. Trata-se do legado de um lago pré-histórico que secou, deixando uma paisagem desértica de quase 11.000 km2 com sal branco e claro, formações rochosas e ilhas repletas de cactos. Foto: Imagem de anajonck por Pixabay
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A Basílica Nossa Senhora de Copacabana está situada na cidade de Copacabana, na Bolívia. É onde se encontra a imagem da santa, padroeira do país sul-americano. A igreja foi construída no ano de 1550 em estilo renascentista e foi reconstruída entre 1610 e 1651. Foto: Alexson Scheppa Peisino /Wikimédia Commons
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Laguna Verde Ã© uma lagoa de Ã¡gua salgada alta andina na BolÃvia , localizada na Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa, nas terras altas do departamento de PotosÃ. Possui cor verde esmeralda devido ao alto teor mineral de magnÃ©sio, carbonato de cÃ¡lcio, chumbo e arsÃªnico em suas Ã¡guas. Foto: Imagem de evastupica por Pixabay
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Isla del Sol é uma ilha no lago Titicaca, pertencente à Bolívia. O acesso é feito pela cidade de Copacabana (Bolívia) e tem área de 14,3 km². É uma ilha sagrada para os Incas, onde se encontravam os santuários das "vírgenes del sol", dedicados ao Deus Sol. Foto: Imagem de Jamie Norman por Pixabay
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A Igreja e Convento de São Francisco situa-se na Plaza de San Francisco, no centro de La Paz, capital da Bolívia. Construída no século XVIII, é o principal monumento da época colonial na cidade. Foto: Elemaki /Wikimédia Commons
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A Diablada é uma dança tradicional da Bolívia, criada em Oruro. Caracteriza-se pela máscara de demônio usada pelos dançarinos e a mistura de apresentações teatrais dos espanhóis e cerimônias religiosas andinas. Ela é dançada no Carnaval de Oruro, assim como no Chile e Peru. Foto: Pame82s /Wikimédia Commons
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A Amazônia Boliviana é a parte do território localizada na Amazônia, sendo uma das grandes regiões ecológicas do país. Está localizada no grande grupo de planícies que inclui o Chaco boliviano. Ela é um contraste com os altos relevos do Altiplano dentro da cordilheira dos Andes que ocupam o oeste do país. Foto: Jonathan Lewis /Wikimédia Commons
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No Projeto Multiuso Misicuni, a barragem desvia água do Rio Misicuni para o Vale de Cochabamba para diversos fins, incluindo o fornecimento de água para irrigação e uso municipal. Além disso, ela é associada a uma central hidroeléctrica de 80 MW. Foto: Carlos.editor.BO /Wikimédia Commons
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O Nevado Sajama é o monte mais alto da Bolívia, na Cordilheira dos Andes. Na maior parte das fontes, aparece como tendo 6.542 m , porém no trabalho mais recente teve sua altura corrigida para 6550m de altitude é um estratovulcão extinto que forma um cone isolado. Foto: Léo Guellec /Wikimédia Commons
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O Parque Nacional Amboró (Área Natural de Gestão Integrada) é uma área protegida na Bolívia. Ela é uma das reservas do mundo com maior biodiversidade e está localizada no centro do país, a oeste do departamento de Santa Cruz . Foto: Karenrek/Wikimédia Commons