Galeria
É espumante, champanhe ou prosecco? Entenda a diferença entre os termos
-
De forma geral, espumante é o nome dado a qualquer vinho que passa por uma segunda fermentação responsável pela formação das borbulhas naturais. Essa fermentação pode ocorrer dentro da própria garrafa ou em tanques pressurizados, dependendo do método utilizado. Foto: Giorgio Trovato/Unsplash
-
O champanhe, por sua vez, é um tipo específico de espumante que possui "Denominação de Origem Protegida" (DOP), ou seja, só pode ser produzido exclusivamente na região de Champagne, na França. Foto: Claudio Schwarz/Unsplash
-
Para receber esse nome, a bebida deve ser feita com uvas tradicionais como Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier e passar pelo método clássico, no qual a segunda fermentação ocorre dentro da garrafa. Foto: Gianluca Carenza/Unsplash
-
Além disso, o champanhe é elaborado obrigatoriamente pelo método tradicional ("Método Champenoise"), no qual a segunda fermentação ocorre dentro da própria garrafa, resultando em aromas complexos de leveduras e brioche. Foto: Noel/Pixabay
-
-
Já o prosecco é um espumante de origem italiana, especificamente das regiões de Vêneto e Friuli-Venezia Giulia, e utiliza principalmente a uva Glera. Diferentemente do champanhe, ele utiliza principalmente o método Charmat. Foto: Divulgac?a?o
-
Neste processo, a segunda fermentação acontece em grandes tanques de aço inoxidável sob pressão, o que ajuda a preservar o frescor e as notas frutadas e florais da uva, resultando em uma bebida mais leve e acessível para o consumo imediato. Foto: Pexels/Bruno Mattos
-
A confusão entre essas bebidas ocorre principalmente por serem todas servidas em taças semelhantes e reagem com borbulhas parecidas. No entanto, as diferenças são marcantes. Foto: Nicole_80/Pixabay
-
-
Enquanto o champanhe foca na estrutura, elegância e longevidade, o prosecco celebra a vivacidade e a simplicidade aromática. Além da geografia e do método, o tempo de contato com as borras no champanhe costuma ser de anos, enquanto no prosecco esse período é reduzido para poucos meses. Foto: Corina Rainer/Unsplash
-
Outra diferença relevante está relacionada à pressão interna presente nas garrafas, que costuma ser mais elevada no champanhe. Isso favorece a formação de bolhas menores, mais delicadas e persistentes, resultando em um perlage mais elegante e duradouro na taça. Foto: Freepik/rawpixel.com
-
Em termos de sabor, o champanhe costuma apresentar notas de pão tostado e frutas secas, resultado do envelhecimento prolongado. Já o prosecco tende a destacar aromas florais e frutados, com sensação mais leve e refrescante. Foto: Alexander Naglestad/Unsplash
-
-
Existem ainda espumantes produzidos em diversos países, inclusive no Brasil, com excelente qualidade e estilos variados. A escolha entre eles depende do paladar, da ocasião e do tipo de harmonização desejada. Foto: Stockholm Paris Studio/Unsplash