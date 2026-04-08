Inseto “do bem”, larva devora plásticos e reduz poluição

Isso pode significar que a larva-da-farinha pode nÃ£o ter naturalmente a capacidade de comer o material. Mas sim as bactÃ©rias que desempenham tal papel. Elas podem ser encontradas em galpÃµes de criaÃ§Ã£o de aves, que sÃ£o quentes e podem oferecer um suprimento constante de alimentos. Foto: Imagem de Hans por Pixabay