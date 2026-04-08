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SOS é símbolo de socorro reconhecido no mundo inteiro; veja a origem
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O SOS (às vezes grafado com pontos - S.O.S) é um símbolo conhecido no mundo inteiro, com a facilidade de ser um ambigrama, visto da mesma forma se estiver de cabeça para baixo ou de trás para frente. Tem sido usado largamente para pedidos de socorro , inclusive, por pessoas comuns, pela facilidade de entendimento da expressão. Foto: Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
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Os símbolos - sejam desse tipo, usados de forma prática no dia a dia, sejam cercados de misticismo e superstições - permitem uma comunicação visual rápida, representando ideias, conceitos ou emoções. Confira agora o significado de símbolos populares! Foto: montagem / flickr / wikimedia commons
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Flor-de-Lis: O símbolo foi adotado pela realeza francesa no século XII. Ele foi usado no brasão de armas dos reis da França e também em outros símbolos da monarquia. Há teorias que associam a flor-de-lis à pureza e renovação. Foto: Imagem Freepik
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Ankh: O Ankh era usado na arte e na escrita egípcias para representar a palavra "vida" e, por extensão, como um símbolo da própria vida. Acredita-se que o símbolo tenha surgido na Quinta Dinastia do Egito, por volta de 2500 aC. Foto: Flickr Cpt@
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OM: Acredita-se que a origem do OM remonte à época dos Vedas, antigos textos sagrados do hinduísmo. É um dos símbolos mais antigos do mundo e costuma ser associado à Essência Primordial da Vida. Foto: Imagem Freepik
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Mjölnir: Na mitologia nórdica, o Mjölnir é o símbolo que representa a força e a proteção do deus Thor. Além disso, ele costuma ser usado como um amuleto ou talismã para proteção e boa sorte. Foto: Ola Myrin, Statens - Wikimédia Commons
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Trevo: Na mitologia celta, o trevo é um símbolo sagrado. Os druidas, os sacerdotes e conselheiros dos celtas acreditavam que o trevo de quatro folhas era um sinal de boa sorte. Para eles, cada folha representava um aspecto da vida: fé, esperança, amor e sorte. Foto: Imagem de REDQUASAR por Pixabay
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Ichthys: Também conhecido como "peixe de Jesus", o Ichthys é um dos símbolos mais antigos do cristianismo. Nele, tem uma frase em grego que significa "Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador". Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
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Paz Hippie: Também conhecido como "Símbolo da Paz", é o símbolo universal de paz e amor. Foi criado em 1958 pelo artista gráfico britânico Gerald Holtom, como logotipo da Campanha pelo Desarmamento Nuclear, na Grã-Bretanha. Foto: Imagem de Gordon Johnson por Pixabay
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Pomba da paz: A origem da pomba da paz remonta à Bíblia, no Livro de Gênesis. No fim do Dilúvio, Noé enviou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e o bicho voltou com um ramo de oliveira no bico, sinal de que a paz havia sido restaurada na Terra. Foto: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
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Olho da Providência: Em várias culturas costuma ser interpretado como a representação da divina providência, o olho de Deus observando a humanidade. Foto: Flickr my-way-love ya
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Suástica: A suástica é um símbolo muito antigo, que foi utilizado por várias culturas diferentes, ao longo de cerca de cinco mil anos. Antes de ser associado ao Nazismo, a suástica era usada para boa sorte, prosperidade, bem-estar e paz. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
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Foice e Martelo: É um símbolo comunista que representa a união da classe trabalhadora, incluindo os camponeses e os trabalhadores industriais. Foi criado na Rússia, após a Revolução de Outubro de 1917. Foto: Imagem vetorizada Flipar
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Triquetra: Acredita-se que o símbolo tenha surgido na Europa, há cerca de 5.000 anos. Na cultura celta, a triquetra representa a tríade divina, ou as três faces da Deusa Mãe. As três pontas representam as três fases da vida: nascimento, vida e morte. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
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Cruz: Um dos símbolos mais antigos do mundo, a cruz foi encontrada em artefatos de várias culturas, incluindo a neolítica Vinca, na Europa, a civilização egípcia e a civilização chinesa. Na cultura egípcia, era um símbolo de vida e ressurreição. No cristianismo, representa redenção e salvação. Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
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Pentagrama: A origem é multifacetada e possui diversos significados a depender da cultura a qual está associado. Costuma ser ligado ao ocultismo, magia e feitiçaria e pode ser tido como um símbolo de poder e domínio. Também está muito presente na cultura popular, como no heavy metal. Foto: Flickr roberto belizario
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Yin e Yang: O símbolo foi encontrado em artefatos da cultura chinesa da dinastia Shang, que governou de 1600 a 1046 a.C. Costuma representar a dualidade da natureza. O ponto da cor oposta indica que um lado não pode existir sem o outro. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
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Estrela de Davi: Na cultura judaica, a estrela de Davi é um símbolo sagrado que representa a união do céu e da terra. Os dois triângulos opostos representam os dois mundos, o espiritual e o material. Foto: Flickr O que vi do mundo
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PI: O símbolo foi criado pelo matemático inglês William Jones, em 1706. Ele usou a letra grega ?, que é a primeira da palavra que significa "perímetro". Tempos depois, o PI foi adotado por matemáticos e cientistas em todo o mundo. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
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CoraÃ§Ã£o: A origem do sÃmbolo do coraÃ§Ã£o Ã© um mistÃ©rio, mas acredita-se que ele tenha sido encontrado primeiro em artefatos da Europa, como cartas de baralho e poemas de amor. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
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A Estrela e o Crescente: Na cultura suméria, o crescente era um símbolo da deusa Inanna, a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. A estrela era um símbolo do deus Anu, o deus do céu. No Islã, o símbolo ficou popular no século 11, durante o domínio do Império Otomano. Foto: Imagem do site grátis PNG
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Águia Bicéfala: Assim como vários símbolos dessa lista, a Águia Bicéfala está presente em várias culturas e pode ter inúmeras associações. Na cultura babilônica, é ligada à deusa da guerra e da fertilidade; na babilônica, à divindade da sabedoria e da luz. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
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Mandala: A palavra mandala vem do sânscrito e significa "círculo" ou "objeto em forma de disco". Ela é uma figura geométrica que representa a totalidade, a unidade e o equilíbrio. Foto: Flickr Lucus2006
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Caveira: Em algumas culturas, como a romana, as caveiras eram usadas em rituais funerários e eram vistas como um lembrete da inevitabilidade da morte. Na cultura egípcia, a caveira era usada em artefatos fúnebres, como múmias e sarcófagos. Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
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Árvore da vida: Na cultura mesopotâmica, a árvore da vida era um símbolo da fertilidade e da renovação. Na cultura egípcia, ela era associada ao deus Osíris, o deus da vida após a morte. Foto: Facebook O Poder dos Arquétipos
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Fênix: O mito da fênix é encontrado em várias culturas, incluindo a egípcia, a grega, a romana e a chinesa. Na cultura egípcia, era conhecida como benu, uma ave sagrada que era associada ao Rá, o deus Sol. Também é associada à renovação e ao renascimento. Foto: Flickr lu CRIS
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Esquadro e compasso (Maçonaria): É composto pelo esquadro, associado à justiça, ordem e equilíbrio e o compasso, ligado à prudência, moderação e circunspecção. Os dois juntos simbolizam harmonia e fraternidade. Foto: Wikimedia commons EricCable