Parasita subterrânea e ‘sequestradora de insetos’: conheça 6 plantas da flora brasileira que parecer ter vindo de outro planeta
"Predadora de folhas pegajosas": A Drosera communis é uma pequena planta carnívora que aparenta delicadeza, mas possui folhas cobertas por gotas pegajosas de mucilagem usadas para capturar insetos. Foto: iNaturalist/tele_daniel
Estudos realizados na Serra do Cipó, em Minas Gerais, mostram que essa estratégia é uma adaptação ao ambiente. A espécie é comum em áreas úmidas dos campos rupestres, além de regiões da Mata Atlântica e do Cerrado. Foto: iNaturalist/nabelima
Ao contrário da maioria das plantas, ela não possui folhas nem realiza fotossíntese. Em vez de produzir seu próprio alimento com a luz solar, ela se conecta às raízes de outras árvores para retirar os nutrientes necessários à sobrevivência. Quando aparece na superfície, revela uma estrutura que lembra pequenos tubérculos. Foto: Flickr - yakovlev.alexey
Plantas-jarro: No cume do Monte Roraima, situado na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, habita o gênero carnívoro Heliamphora, cujas folhas em forma de jarro funcionam como armadilhas que acumulam água da chuva e capturam insetos atraídos pelo néctar. Foto: Wikimedia Commons/Falconaumanni
Essas espécies são típicas dos chamados tepuis, montanhas isoladas que funcionam como “ilhas biológicas” e favorecem o surgimento de organismos únicos e altamente especializados. O isolamento desses ambientes contribuiu para a evolução de várias plantas exclusivas dessas regiões. Foto: Flickr - incidencematrix
Além da aparência marcante, essa planta se destaca por ter uma grande durabilidade, mantendo sua forma mesmo após secas por longos períodos — característica que deu origem a seu nome popular. Foto: Wikimedia Commons/André Ganzarolli Martins
"Árvore de veludo": A Wunderlichia mirabilis é uma espécie típica dos topos rochosos do Cerrado, conhecida por suas inflorescências cobertas por densos pelos brancos que lembram bolas de algodão. Pode chegar até 2 a 3 metros de altura. Foto: iNaturalist/Márcia Cristina Martins da Silva
Essa característica não é apenas estética, mas uma adaptação evolutiva crucial que protege a planta contra a forte radiação solar e minimiza a perda de umidade em seu habitat, que costuma ser extremamente seco. Foto: iNaturalist/enchplant