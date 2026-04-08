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Por que água de coco virou a bebida símbolo de hidratação no calor
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Do ponto de vista da hidratação, ela cumpre bem o papel. Contém água em abundância e minerais que auxiliam o equilíbrio do organismo. Foto: Imagem de Peggy und Marco Lachmann-Anke por Pixabay
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Entre esses minerais estão potássio, sódio e magnésio. Eles ajudam na reposição eletrolítica após suor intenso. Foto: Crisco 1492 wikimedia commons
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Por isso, a água de coco é bastante consumida após atividades físicas. Não substitui isotônicos em treinos muito longos, mas ajuda no dia a dia. Foto: fitri agung wikimedia commons
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Outra vantagem é o baixo teor calórico em comparação a refrigerantes e sucos industrializados. Isso a torna opção comum em dietas leves. Foto: adriano gadini pixabay
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Ela também costuma ser bem tolerada pelo estômago. Em geral, não causa desconforto quando consumida com moderação. Foto: Department of Defense. USA wikimedia commons
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Há, porém, alguns cuidados. O excesso pode elevar demais a ingestão de potássio, especialmente em pessoas com problemas renais. Foto: imagem gerada por i.a
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A quantidade indicada costuma variar de um a dois copos por dia. Em dias muito quentes, pode-se consumir um pouco mais, sem exageros. Foto: imagem gerada por i.a
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Crianças podem consumir água de coco sem problemas. É uma alternativa interessante a bebidas açucaradas, desde que seja natural. Foto: imagem gerada por i.a
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Para pessoas com diabetes, a água de coco pode entrar na dieta com orientação. Ela tem açúcar natural e deve ser contabilizada no consumo diário. Foto: Cesar Vieira wikimedia commons
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A bebida faz sucesso em regiões tropicais e costeiras. No Brasil, é presença constante em praias e quiosques. Foto: Andrevruas wikimedia commons
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Outros países se destacam no consumo e produção, como as Filipinas, grandes exportadoras do produto. Foto: Sean Bonus wikimedia commons
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A TailÃ¢ndia tambÃ©m Ã© referÃªncia, tanto no consumo local quanto no uso culinÃ¡rio da Ã¡gua de coco. Foto: imagem gerada por i.a
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Já a Índia utiliza a água de coco tradicionalmente é consumida, inclusive, em preparações regionais e bebidas fermentadas. Foto: imagem gerada por i.a
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A água de coco combina bem com frutas em sucos e vitaminas. Abacaxi, manga, morango, limão e maracujá são misturas comuns. Foto: Youtube/CyberCook Receitas
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No conjunto, trata-se de uma bebida natural, refrescante e funcional. Consumida com equilíbrio, é aliada do verão e da hidratação diária. Foto: Flickr El Tercer Brazo
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A água de coco industrializada pode ser uma boa opção quando não há acesso à fruta fresca. As versões sem açúcar adicionado mantêm minerais importantes e ajudam na hidratação. Foto: imagem gerada por i.a
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O principal cuidado Ã© ler o rÃ³tulo. Produtos com aÃ§Ãºcar, aromatizantes ou conservantes perdem vantagens, enquanto os feitos apenas com Ã¡gua de coco sÃ£o os mais indicados. Foto: imagem gerada por i.a