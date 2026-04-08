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Por que água de coco virou a bebida símbolo de hidratação no calor

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Redação Flipar
  • Do ponto de vista da hidratação, ela cumpre bem o papel. Contém água em abundância e minerais que auxiliam o equilíbrio do organismo.
    Do ponto de vista da hidratação, ela cumpre bem o papel. Contém água em abundância e minerais que auxiliam o equilíbrio do organismo. Foto: Imagem de Peggy und Marco Lachmann-Anke por Pixabay
  • Entre esses minerais estão potássio, sódio e magnésio. Eles ajudam na reposição eletrolítica após suor intenso.
    Entre esses minerais estão potássio, sódio e magnésio. Eles ajudam na reposição eletrolítica após suor intenso. Foto: Crisco 1492 wikimedia commons
  • Por isso, a água de coco é bastante consumida após atividades físicas. Não substitui isotônicos em treinos muito longos, mas ajuda no dia a dia.
    Por isso, a água de coco é bastante consumida após atividades físicas. Não substitui isotônicos em treinos muito longos, mas ajuda no dia a dia. Foto: fitri agung wikimedia commons
  • Outra vantagem é o baixo teor calórico em comparação a refrigerantes e sucos industrializados. Isso a torna opção comum em dietas leves.
    Outra vantagem é o baixo teor calórico em comparação a refrigerantes e sucos industrializados. Isso a torna opção comum em dietas leves. Foto: adriano gadini pixabay
  • Ela também costuma ser bem tolerada pelo estômago. Em geral, não causa desconforto quando consumida com moderação.
    Ela também costuma ser bem tolerada pelo estômago. Em geral, não causa desconforto quando consumida com moderação. Foto: Department of Defense. USA wikimedia commons
  • Há, porém, alguns cuidados. O excesso pode elevar demais a ingestão de potássio, especialmente em pessoas com problemas renais.
    Há, porém, alguns cuidados. O excesso pode elevar demais a ingestão de potássio, especialmente em pessoas com problemas renais. Foto: imagem gerada por i.a
  • A quantidade indicada costuma variar de um a dois copos por dia. Em dias muito quentes, pode-se consumir um pouco mais, sem exageros.
    A quantidade indicada costuma variar de um a dois copos por dia. Em dias muito quentes, pode-se consumir um pouco mais, sem exageros. Foto: imagem gerada por i.a
  • Crianças podem consumir água de coco sem problemas. É uma alternativa interessante a bebidas açucaradas, desde que seja natural.
    Crianças podem consumir água de coco sem problemas. É uma alternativa interessante a bebidas açucaradas, desde que seja natural. Foto: imagem gerada por i.a
  • Para pessoas com diabetes, a água de coco pode entrar na dieta com orientação. Ela tem açúcar natural e deve ser contabilizada no consumo diário.
    Para pessoas com diabetes, a água de coco pode entrar na dieta com orientação. Ela tem açúcar natural e deve ser contabilizada no consumo diário. Foto: Cesar Vieira wikimedia commons
  • A bebida faz sucesso em regiões tropicais e costeiras. No Brasil, é presença constante em praias e quiosques.
    A bebida faz sucesso em regiões tropicais e costeiras. No Brasil, é presença constante em praias e quiosques. Foto: Andrevruas wikimedia commons
  • Outros países se destacam no consumo e produção, como as Filipinas, grandes exportadoras do produto.
    Outros países se destacam no consumo e produção, como as Filipinas, grandes exportadoras do produto. Foto: Sean Bonus wikimedia commons
  • A TailÃ¢ndia tambÃ©m Ã© referÃªncia, tanto no consumo local quanto no uso culinÃ¡rio da Ã¡gua de coco.
    A TailÃ¢ndia tambÃ©m Ã© referÃªncia, tanto no consumo local quanto no uso culinÃ¡rio da Ã¡gua de coco. Foto: imagem gerada por i.a
  • Já a Índia utiliza a água de coco tradicionalmente é consumida, inclusive, em preparações regionais e bebidas fermentadas.
    Já a Índia utiliza a água de coco tradicionalmente é consumida, inclusive, em preparações regionais e bebidas fermentadas. Foto: imagem gerada por i.a
  • A água de coco combina bem com frutas em sucos e vitaminas. Abacaxi, manga, morango, limão e maracujá são misturas comuns.
    A água de coco combina bem com frutas em sucos e vitaminas. Abacaxi, manga, morango, limão e maracujá são misturas comuns. Foto: Youtube/CyberCook Receitas
  • No conjunto, trata-se de uma bebida natural, refrescante e funcional. Consumida com equilíbrio, é aliada do verão e da hidratação diária.
    No conjunto, trata-se de uma bebida natural, refrescante e funcional. Consumida com equilíbrio, é aliada do verão e da hidratação diária. Foto: Flickr El Tercer Brazo
  • A água de coco industrializada pode ser uma boa opção quando não há acesso à fruta fresca. As versões sem açúcar adicionado mantêm minerais importantes e ajudam na hidratação.
    A água de coco industrializada pode ser uma boa opção quando não há acesso à fruta fresca. As versões sem açúcar adicionado mantêm minerais importantes e ajudam na hidratação. Foto: imagem gerada por i.a
  • O principal cuidado Ã© ler o rÃ³tulo. Produtos com aÃ§Ãºcar, aromatizantes ou conservantes perdem vantagens, enquanto os feitos apenas com Ã¡gua de coco sÃ£o os mais indicados.
    O principal cuidado Ã© ler o rÃ³tulo. Produtos com aÃ§Ãºcar, aromatizantes ou conservantes perdem vantagens, enquanto os feitos apenas com Ã¡gua de coco sÃ£o os mais indicados. Foto: imagem gerada por i.a
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