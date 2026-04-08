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Banana é tudo igual? Conheça as variedades e suas principais diferenças

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Redação Flipar
  • A banana nanica é a mais doce entre as variedades, com polpa macia e sabor marcante. Seu nome popular engana, pois os frutos são grandes e alongados. É ideal para consumo in natura e para sobremesas que pedem doçura natural.
    A banana nanica é a mais doce entre as variedades, com polpa macia e sabor marcante. Seu nome popular engana, pois os frutos são grandes e alongados. É ideal para consumo in natura e para sobremesas que pedem doçura natural. Foto: freepik/azerbaijan_stockers
  • A banana prata tem polpa firme e menos doce, sendo muito apreciada no dia a dia. Sua durabilidade após a colheita é maior, o que facilita transporte e armazenamento. É versátil, servindo tanto para consumo direto quanto para receitas simples.
    A banana prata tem polpa firme e menos doce, sendo muito apreciada no dia a dia. Sua durabilidade após a colheita é maior, o que facilita transporte e armazenamento. É versátil, servindo tanto para consumo direto quanto para receitas simples. Foto: Imagem de Peter G. por Pixabay
  • A banana maçã é menor e mais delicada, com aroma suave e sabor adocicado. Sua polpa é macia, mas mais leve, agradando especialmente crianças e idosos. É considerada uma das variedades mais refinadas para consumo fresco.
    A banana maçã é menor e mais delicada, com aroma suave e sabor adocicado. Sua polpa é macia, mas mais leve, agradando especialmente crianças e idosos. É considerada uma das variedades mais refinadas para consumo fresco. Foto: wikimedia commons/Wilfredor
  • A banana da terra é grande e consistente, usada principalmente em pratos cozidos ou fritos. Seu sabor é menos doce, mas ganha destaque quando preparado com temperos. É muito presente na culinária nordestina e em receitas tradicionais brasileiras.
    A banana da terra é grande e consistente, usada principalmente em pratos cozidos ou fritos. Seu sabor é menos doce, mas ganha destaque quando preparado com temperos. É muito presente na culinária nordestina e em receitas tradicionais brasileiras. Foto: Daegis wikimedia commons
  • Banana azul - A banana mais conhecida por apresentar esse tom azulado é a Blue Java banana, também chamada de “banana havaiana” ou “Ice Cream banana”. Ela tem a casca com aparência azul-esverdeada quando ainda está verde e, ao amadurecer, fica amarela, com polpa macia e sabor levemente adocicado que lembra baunilha.
    Banana azul - A banana mais conhecida por apresentar esse tom azulado é a Blue Java banana, também chamada de “banana havaiana” ou “Ice Cream banana”. Ela tem a casca com aparência azul-esverdeada quando ainda está verde e, ao amadurecer, fica amarela, com polpa macia e sabor levemente adocicado que lembra baunilha. Foto: Reprodução/Sociedade Internacional da Banana
  • As diferenças entre bananas revelam a riqueza dessa fruta tão comum. Cada variedade tem sabor, textura e usos específicos, mostrando como a banana se adapta a diferentes culturas e paladares. Valorizar essa diversidade é reconhecer a importância da banana como alimento essencial e símbolo da nossa agricultura.
    As diferenças entre bananas revelam a riqueza dessa fruta tão comum. Cada variedade tem sabor, textura e usos específicos, mostrando como a banana se adapta a diferentes culturas e paladares. Valorizar essa diversidade é reconhecer a importância da banana como alimento essencial e símbolo da nossa agricultura. Foto: Imagem de Peter G. por Pixabay
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